Trauer um Sitcom-Legende: James Burrows stirbt mit 85 Jahren

Los Angeles (USA) - Große Trauer in Hollywood: Der amerikanische Regisseur, Produzent und Drehbuchautor James Burrows ist tot.

James Burrows (†85) gewann im Laufe seiner Karriere elf Emmy-Awards. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Er galt als einer der prägendsten Regisseure der Fernsehindustrie und wirkte unter anderem an den Kult-Sitcoms "Cheers", "Will & Grace", "Friends", "Frasier" und "The Big Bang Theory" mit.

Jetzt ist James Burrows im Alter von 85 Jahren gestorben.

Wie seine Familie gegenüber dem "People"-Magazin mitteilte, sei der TV-Macher am Freitag im Beisein seiner Angehörigen friedlich eingeschlafen.

"Wir feiern das außergewöhnliche Leben und das bleibende Vermächtnis von James 'Jimmy' Burrows", heißt es in dem Statement der Hinterbliebenen. Demnach habe der 85-Jährige als "Mentor und kreative Kraft" Generationen von Komikern beeinflusst und Millionen Fernsehzuschauern weltweit "unermessliche Freude" bereitet.

Mehr als 50 Jahre lang prägte der Ausnahme-Regisseur die Sitcom-Landschaft wie kaum ein anderer: Anfang der 80er-Jahre schuf er die US-Kultserie "Cheers", später führte er bei allen Folgen von "Will & Grace" Regie. Für "Friends" und "The Big Bang Theory" inszenierte Burrows die Pilotfolgen.