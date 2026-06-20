Senna Gammour rechnet knallhart mit der Politik ab: "Deswegen würde ich wieder anfangen zu kiffen"
Berlin - Auf Instagram wurde Senna Gamour (46) gefragt, ob sie Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Ihre ehrliche Antwort: Nein, aber sie würde wieder kiffen. Schuld daran? Unter anderem Friedrich Merz (70) und Donald Trump (80).
"Wenn ich mir so die politische Lage anschaue und all das, wo du denkst: 'Das macht alles keinen Sinn mehr', würde ich gerne wieder anfangen zu kiffen", erklärt die 46-Jährige in ihrer Story. Dabei stellt Senna klar, dass sie nur selbst auf dem Balkon Angebautes und Bio verwenden würde.
Ein ausschlaggebender Moment sei ein Treffen zwischen Friedrich Merz und Donald Trump gewesen, bei dem der deutsche Bundeskanzler dem US-Präsidenten mit einem Deutschlandtrikot, auf dem Trumps Gesicht zu sehen ist, zum Geburtstag gratulierte. "Danach wollte ich einen Baum kiffen", macht das ehemalige "Monrose"-Mitglied deutlich.
Das Einzige, was sie derzeit optimistisch stimmt, ist der Gedanke: "Auch das wird vorbeigehen – hoffentlich früher als geplant."
Besonders gravierend findet Senna ein neues Gesetz, das das EU-Parlament beschlossen hat. Es sieht strengere Verfahren und schnellere Abschiebungen vor, um zu verhindern, dass Schutzsuchende innerhalb der EU weiterziehen.
Vor allem CDU und CSU hätten dabei besonders laut gejubelt. "Aber gleichzeitig sagen sie, dass die AfD absolut rechtsextrem ist und sie nicht mit ihnen zusammenarbeiten werden. Digga, wo ist der Unterschied?", fragt sich die Sängerin.
Senna Gamour spricht Klartext mit Humor
Senna ist überzeugt, dass es künftig zu einer Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD kommen wird. Auch wenn Merz dies stets verneint habe, sei er aus ihrer Sicht jemand, der erklären werde: "Nein, das habe ich so nicht gesagt."
Trotz all der Nachrichten, die sie in den vergangenen Monaten gelesen oder gehört habe, versuche sie, weiterhin positiv zu bleiben und die Situation mit einer gewissen Gelassenheit zu betrachten – manchmal auch, indem sie darüber lachen könne.
"Ist doch klar, dass ich sage: Kifft einen Baum!", witzelt die Beauty.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa