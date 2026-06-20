Senna Gammour rechnet knallhart mit der Politik ab: "Deswegen würde ich wieder anfangen zu kiffen"

Berlin - Auf Instagram wurde Senna Gamour (46) gefragt, ob sie Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Ihre ehrliche Antwort: Nein, aber sie würde wieder kiffen. Schuld daran? Unter anderem Friedrich Merz (70) und Donald Trump (80).

Senna Gammour (46) äußert in einer Fragerunde auf Instagram deutliche Kritik an der aktuellen Politik. © Soeren Stache/dpa

"Wenn ich mir so die politische Lage anschaue und all das, wo du denkst: 'Das macht alles keinen Sinn mehr', würde ich gerne wieder anfangen zu kiffen", erklärt die 46-Jährige in ihrer Story. Dabei stellt Senna klar, dass sie nur selbst auf dem Balkon Angebautes und Bio verwenden würde.

Ein ausschlaggebender Moment sei ein Treffen zwischen Friedrich Merz und Donald Trump gewesen, bei dem der deutsche Bundeskanzler dem US-Präsidenten mit einem Deutschlandtrikot, auf dem Trumps Gesicht zu sehen ist, zum Geburtstag gratulierte. "Danach wollte ich einen Baum kiffen", macht das ehemalige "Monrose"-Mitglied deutlich.

Das Einzige, was sie derzeit optimistisch stimmt, ist der Gedanke: "Auch das wird vorbeigehen – hoffentlich früher als geplant."

Besonders gravierend findet Senna ein neues Gesetz, das das EU-Parlament beschlossen hat. Es sieht strengere Verfahren und schnellere Abschiebungen vor, um zu verhindern, dass Schutzsuchende innerhalb der EU weiterziehen.

Vor allem CDU und CSU hätten dabei besonders laut gejubelt. "Aber gleichzeitig sagen sie, dass die AfD absolut rechtsextrem ist und sie nicht mit ihnen zusammenarbeiten werden. Digga, wo ist der Unterschied?", fragt sich die Sängerin.