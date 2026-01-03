Tot in Hotelzimmer gefunden: Tommy Lee Jones trauert um Tochter Victoria (†34)

USA - Große Trauer bei Schauspieler Tommy Lee Jones (79): Seine Tochter Victoria (34) wurde am Neujahrstag tot in einem Hotel gefunden.

Tommy Lee Jones trauert um seine Tochter Victoria (†34, Mitte). Hier besuchten sie gemeinsam mit Jones' derzeitiger Ehefrau Dawn Laurel-Jones (l.) eine Filmpremiere in Los Angeles. (Archivbild) © IMAGO / APress

Wie "TMZ" berichtet, starb die 34-Jährige im Fairmont San Francisco Hotel im US-Bundesstaat Kalifornien.

Kurz vor 3 Uhr seien Rettungskräfte wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert wurden. Victoria wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar.