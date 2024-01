"Tron"-Star Cindy Morgan (†69) tot im eigenen Haus gefunden!

Los Angeles (USA) - Ihre legendäre Rolle als blonde Augenweide in dem Kultklassiker "Wahnsinn ohne Handicap" machte sie berühmt. Jetzt wurde die Schauspielerin Cindy Morgan (†69) tot in ihrem Haus gefunden.

Bekannt war Cindy Morgan (†69) vor allem für ihre Rollen in "Tron" und "Wahnsinn ohne Handicap". (Archivbild) © Jerod Harris/Getty Images via AFP

Wie die Polizei von Palm Beach gegenüber dem US-Magazin People bestätigte, wurde Morgans Leiche bereits am 30. Dezember in ihrem Haus on Lake Worth Beach im US-Bundesstaat Florida gefunden.

Morgans Mitbewohnerin, die gerade von einer Urlaubsreise nach Hause zurückgekehrt war, hatte an Morgans Schlafzimmertür geklopft und keine Antwort erhalten. Da sie jedoch einen "üblen Geruch" aus dem Schlafzimmer wahrnahm, rief sie die Polizei.

Ein Verbrechen vermuten die Beamten nach ersten Ermittlungen nicht. Es wird stattdessen angenommen, dass die 69-Jährige eines natürlichen Todes starb. Lebend hätten Zeugen Morgan zuletzt am 19. Dezember gesehen.

In den frühen 1980er-Jahren feierte die gebürtige Amerikanerin in der Komödie "Wahnsinn ohne Handicap" (Original: "Caddyshack") an der Seite von Schauspielgrößen Bill Murray (73), Chevy Chase (80) und Michael O'Keefe (68) den Durchbruch.

Nur zwei Jahre später knüpfte sie mit ihrer Doppelrolle als Dr. Lora Baines und deren Alter Ego Yori in dem Science-Fiction-Hit "Tron" (1982) an ihren Erfolg an.