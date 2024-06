Ärger mit der Polizei? Justin Timberlake festgenommen!

New York City (USA) - Der US-amerikanische Sänger Justin Timberlake (43) soll im Zusammenhang mit Alkohol am Steuer festgenommen worden sein!

US-Sänger Justin Timberlake (43) wurde anscheinend wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen! © Chris Pizzello/AP/dpa

Das berichteten mehrere US-Medien, unter anderem ABC und TMZ. Wie ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden bekannt gegeben habe, sei der Popstar am gestrigen Montagabend (Ortszeit) wegen Trunkenheit am Steuer in den Hamptons verhaftet worden.

Wie TMZ bekannt gab, habe er zuvor in einem Hotel gefeiert. Als er das Hotel verließ, soll er sich ins Auto gesetzt, ein Stoppschild überfahren haben und ins Schleudern geraten sein. Daraufhin hätte die Polizei ihn angehalten und den anscheinend betrunkenen Sänger festgenommen.

Timberlake sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Laut Bericht soll er wegen Alkohol am Steuer in einem Fall angeklagt und wegen Überfahrens eines Stoppschilds und Nichteinhaltung der Fahrspur vorgeladen worden sein. Der nächste Gerichtstermin ist am 26. Juli.