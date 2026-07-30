Truthahn-Frage sichert ihm die Million: Ben Affleck gewinnt bei "Wer wird Millionär?"

Los Angeles (USA) - Am Ende entschied ausgerechnet eine Frage nach einem Truthahn über den Millionengewinn: Hollywood-Star Ben Affleck (53) hat gemeinsam mit Quiz-Champion Jamie Ding (35) in der US-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" ("Who Wants to Be a Millionaire?") eine Million Dollar für seine Hilfsorganisation gewonnen.

Die eine Million Dollar spendet Hollywood-Star Ben Affleck (53) an seine Hilfsorganisation Eastern Congo Initiative. © Chris Pizzello/Invision/dpa

Der Oscar-Preisträger trat gemeinsam mit Ding an und erreichte die Millionenfrage.

Dabei ging es um eine US-Tradition: Kurz vor Thanksgiving, dem amerikanischen Erntedankfest, begnadigt der Präsident jedes Jahr symbolisch einen Truthahn.

Affleck und Ding mussten herausfinden, welches Namenspaar nie zu den so verschonten Tieren gehörte.

Weder sie noch ihr Telefonjoker kannten die Antwort. Schließlich vertrauten sie auf den Tipp von Moderator Jimmy Kimmel (58) und entschieden sich für "Spaghetti & Meatball" (also Spaghetti mit Hackfleischbällchen) - die richtige Lösung.

Der Gewinn geht an Afflecks Hilfsorganisation Eastern Congo Initiative.