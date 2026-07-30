RTL-Star bangt in Italien-Klinik um ihre Tochter, Fans sollen beten
Italien - Justine Dippl (38) bangt um die Gesundheit ihrer Tochter. Aktuell liegt die Kleine in einer Klinik in Italien. Ihre Mama ruft auf Instagram bereits zum Beten auf.
Eigentlich sollten es nach der Trennung von Partner Norman nur ein paar unbeschwerte Tage im Stiefel werden, doch nun fand die Urlaubsreise der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin und ihrem Nachwuchs ein jähes Ende.
In einer geschriebenen Story entschuldigte sich Justine zunächst dafür, dass sie auf die vielen Anrufe und Nachfragen, die sie derzeit erreichen, nicht reagiere. "Ich kann aktuell nicht telefonieren oder schreiben", stellte sie dazu klar.
Anschließend offenbarte die 38-Jährige den dramatischen Grund dahinter: "Ich bin mit meiner Tochter in Italien im Krankenhaus." Laut Justine habe sich das Mädchen "einen Virus eingefangen". Die traurige Konsequenz: "Wir müssen erst mal ein paar Tage hierbleiben."
Weitere Details verriet die besorgte Mama zunächst nicht. An ihre Follower richtete sie jedoch den eindringlichen Appell: "Ich melde mich. Betet, dass es nichts Schlimmes ist."
Erste Vermutung auf Mononukleose-Erkrankung nicht bestätigt
Kurz darauf richtete Justine tatsächlich noch einmal das Wort an ihre Community. "Ich kann noch nichts Genaueres sagen", erklärte sie darin. Die Ärzte hätten bei ihrer Tochter zunächst Mononukleose vermutet.
Hinter der Erkrankung, die auch Pfeiffersches Drüsenfieber oder Kusskrankheit genannt wird, steckt eine häufige Virusinfektion, die durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) ausgelöst wird. Die ersten Tests dazu seien jedoch negativ verlaufen.
Über das weitere Vorgehen schilderte die Ex-Frau von "DSDS"-Kultkandidat und "Dschungelcamp"-Gewinner Joey Heindle (33): "Gestern waren die Blutwerte für die Leber zu hoch. Morgen früh werden die Blutwerte noch mal gemessen."
Zum Abschluss ihres Updates gab Justine immerhin noch eine leichte Entwarnung. Zwar gibt es noch keine konkrete Diagnose, doch: "Die Hauptsache ist, sie wird so langsam fitter."
Eine weitere Wasserstandsmeldung kündigte die 38-Jährige bereits an. Bis dahin werden sich ihre Follower noch gedulden müssen und weiter fest die Daumen drücken, dass die kleine Familie die Klinik schon bald wieder verlassen darf.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/justine_dippl (Screenshots)