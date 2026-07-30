RTL-Star bangt in Italien-Klinik um ihre Tochter, Fans sollen beten

Italien - Justine Dippl (38) bangt um die Gesundheit ihrer Tochter. Aktuell liegt die Kleine in einer Klinik in Italien. Ihre Mama ruft auf Instagram bereits zum Beten auf.

Justine Dippl (38) macht sich große Sorgen um die Gesundheit ihrer kleinen Tochter. © Bildmontage: Instagram/justine_dippl (Screenshots)

Eigentlich sollten es nach der Trennung von Partner Norman nur ein paar unbeschwerte Tage im Stiefel werden, doch nun fand die Urlaubsreise der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin und ihrem Nachwuchs ein jähes Ende.

In einer geschriebenen Story entschuldigte sich Justine zunächst dafür, dass sie auf die vielen Anrufe und Nachfragen, die sie derzeit erreichen, nicht reagiere. "Ich kann aktuell nicht telefonieren oder schreiben", stellte sie dazu klar.

Anschließend offenbarte die 38-Jährige den dramatischen Grund dahinter: "Ich bin mit meiner Tochter in Italien im Krankenhaus." Laut Justine habe sich das Mädchen "einen Virus eingefangen". Die traurige Konsequenz: "Wir müssen erst mal ein paar Tage hierbleiben."

Weitere Details verriet die besorgte Mama zunächst nicht. An ihre Follower richtete sie jedoch den eindringlichen Appell: "Ich melde mich. Betet, dass es nichts Schlimmes ist."