Ist Heiratsantrag nur Männersache? TV-Star wird nach Kritik an ihrem Kniefall deutlich

Köln - Maria Clara Groppler (27) hat ihrem Freund Phil Laude (36) einen Antrag gemacht . Dass sie die Initiative ergriff, scheint viele zu verwundern. Im Netz findet die Comedienne dazu jetzt deutliche Worte.

Maria Clara Groppler (27) hat sich mit ihrem langjährigen Partner Phil Laude (36) verlobt. © Bildmontage: Instagram/mariaclaragroppler (Screenshots)

"Ich weiß, dass sich einige von euch denken: What? Ist das nicht Männersache?", beginnt die frühere "Let's Dance"-Kandidatin ein neues TikTok-Video. Humorvoll ergänzt sie, dass doch der Mann entscheiden müsse, ob er sie für den Rest seines Lebens "aushalten" wolle.

Anschließend rechtfertigt Groppler ihren Kniefall dann aber noch etwas deutlicher. "Frauen können ins All fliegen. Frauen können Bundeskanzlerin werden. Aber ein Heiratsantrag - das ist die Linie der Emanzipation", kritisiert sie offen.

Zusammen mit ihrem langjährigen Partner lebe sie in einer gleichberechtigten, modernen Beziehung. In dieser würden sich beide in demselben Maße um den Haushalt kümmern und einem Job nachgehen.

Allerdings gibt Maria Clara in dem Clip auch ehrlich zu, dass in ihrem Kopf für lange Zeit ebenfalls der Gedanke fest verankert gewesen sei, dass der Heiratsantrag auf jeden Fall vonseiten des Mannes erfolgen müsse.