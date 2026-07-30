Ist Heiratsantrag nur Männersache? TV-Star wird nach Kritik an ihrem Kniefall deutlich
Köln - Maria Clara Groppler (27) hat ihrem Freund Phil Laude (36) einen Antrag gemacht. Dass sie die Initiative ergriff, scheint viele zu verwundern. Im Netz findet die Comedienne dazu jetzt deutliche Worte.
"Ich weiß, dass sich einige von euch denken: What? Ist das nicht Männersache?", beginnt die frühere "Let's Dance"-Kandidatin ein neues TikTok-Video. Humorvoll ergänzt sie, dass doch der Mann entscheiden müsse, ob er sie für den Rest seines Lebens "aushalten" wolle.
Anschließend rechtfertigt Groppler ihren Kniefall dann aber noch etwas deutlicher. "Frauen können ins All fliegen. Frauen können Bundeskanzlerin werden. Aber ein Heiratsantrag - das ist die Linie der Emanzipation", kritisiert sie offen.
Zusammen mit ihrem langjährigen Partner lebe sie in einer gleichberechtigten, modernen Beziehung. In dieser würden sich beide in demselben Maße um den Haushalt kümmern und einem Job nachgehen.
Allerdings gibt Maria Clara in dem Clip auch ehrlich zu, dass in ihrem Kopf für lange Zeit ebenfalls der Gedanke fest verankert gewesen sei, dass der Heiratsantrag auf jeden Fall vonseiten des Mannes erfolgen müsse.
Maria Clara Groppler will sich "veralteten Denkmustern" nicht beugen
"Aber warum ist das so?", fragt sich die Wahl-Kölnerin und liefert die Antwort darauf gleich mit: "Weil es schon immer so gemacht wurde!" Vielleicht steckt dahinter "ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit", wie Groppler weiter sinniert.
Sie plädiert zum Ende des Videos daher in aller Deutlichkeit dafür, diese "veralteten Denkmuster" über Bord zu werfen. Ihre Verlobung hatte sie erst am Mittwoch mit einer Bildergalerie auf ihrem Instagram-Kanal öffentlich gemacht.
Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie das Paar in einem liebevoll dekorierten Restaurant mit Herzluftballons weilt. Zudem sieht man, wie die 27-jährige Comedienne vor dem ehemaligen YouTube-Star mit einem Ring in den Händen kniet.
Eine weitere Aufnahme zeigt, wie Phil den Verlobungsring stolz in die Kamera hält. Dazu schreibt die gebürtige Berlinerin: "Er hat Ja gesagt."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/mariaclaragroppler (Screenshots)