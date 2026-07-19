Tschüss, Geldsorgen! Ex-Dschungelkönigin Djamila Rowe hat mit OnlyFans große Pläne

Berlin - Djamila Rowe (58) richtet ihren beruflichen Fokus neu aus. Während größere TV-Projekte zuletzt ausblieben, setzt die ehemalige Dschungelkönigin inzwischen auf OnlyFans - und das mit wachsendem Erfolg.

Djamila Rowe (58) will mit OnlyFans noch mehr erreichen. © Jens Kalaene/dpa

"Ich bin zufrieden – aber es soll noch mehr klingeln", verriet Rowe der "Bild"-Zeitung. Rückblickend bereut sie sogar, nicht früher den Schritt auf die Plattform gewagt zu haben. "Ich hätte schon eher damit anfangen sollen, denn es lohnt sich. Mein Umsatz mit OnlyFans ist so, dass ich gut davon leben kann und meine Fixkosten gedeckt sind."

Mit ihrer aktuellen Entwicklung ist die frühere "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin zwar zufrieden, ihre Ziele reichen aber deutlich weiter. Sie orientiert sich an anderen erfolgreichen OnlyFans-Creators und möchte ihre Einnahmen weiter steigern.

"Ich will ebenfalls in den sechs- oder siebenstelligen Bereich, wie es einige andere geschafft haben. Dafür muss ich schauen, was funktioniert und wie meine Fotos ankommen."

Nach eigenen Angaben hat sie inzwischen herausgefunden, welche Inhalte bei ihren Abonnenten besonders gefragt sind. "Die Leute mögen mich als Domina und das passt auch zu mir. Da muss ich mich nicht verstellen. Ich gebe gern die Richtung vor und sage, wo's langgeht. Bist du zu schwach, bin ich zu stark!"

Dabei zieht sie für sich eine klare Grenze. "Kein Porno, keine Männer, sondern nur mich – höchstens mal mit einer Frau."