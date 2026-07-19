Tschüss, Geldsorgen! Ex-Dschungelkönigin Djamila Rowe hat mit OnlyFans große Pläne
Berlin - Djamila Rowe (58) richtet ihren beruflichen Fokus neu aus. Während größere TV-Projekte zuletzt ausblieben, setzt die ehemalige Dschungelkönigin inzwischen auf OnlyFans - und das mit wachsendem Erfolg.
"Ich bin zufrieden – aber es soll noch mehr klingeln", verriet Rowe der "Bild"-Zeitung. Rückblickend bereut sie sogar, nicht früher den Schritt auf die Plattform gewagt zu haben. "Ich hätte schon eher damit anfangen sollen, denn es lohnt sich. Mein Umsatz mit OnlyFans ist so, dass ich gut davon leben kann und meine Fixkosten gedeckt sind."
Mit ihrer aktuellen Entwicklung ist die frühere "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin zwar zufrieden, ihre Ziele reichen aber deutlich weiter. Sie orientiert sich an anderen erfolgreichen OnlyFans-Creators und möchte ihre Einnahmen weiter steigern.
"Ich will ebenfalls in den sechs- oder siebenstelligen Bereich, wie es einige andere geschafft haben. Dafür muss ich schauen, was funktioniert und wie meine Fotos ankommen."
Nach eigenen Angaben hat sie inzwischen herausgefunden, welche Inhalte bei ihren Abonnenten besonders gefragt sind. "Die Leute mögen mich als Domina und das passt auch zu mir. Da muss ich mich nicht verstellen. Ich gebe gern die Richtung vor und sage, wo's langgeht. Bist du zu schwach, bin ich zu stark!"
Dabei zieht sie für sich eine klare Grenze. "Kein Porno, keine Männer, sondern nur mich – höchstens mal mit einer Frau."
Hinter den Einnahmen steckt für Djamila Rowe tägliche Arbeit
Rowe machte deutlich, dass der finanzielle Erfolg nicht ohne Aufwand zustande kommt. "Ich bin jeden Tag im Austausch mit meinen Followern, ich lebe mit meinem Handy. Alle zwei Tage gibt es frische Fotos."
Selbst ihre Wohnung passt sie dafür regelmäßig an: "Ich kaufe dann mal eine neue Gardine, um einen neuen Hintergrund zu bekommen."
Obwohl sich ihre finanzielle Lage deutlich verbessert hat, beschreibt sich Rowe weiterhin als sparsam: "Ich bin geizig, halte das Geld zusammen. Ich liebe es, wenn ich am Ende des Tages Geld gespart habe. Haben kommt vom Behalten."
Besonders wichtig sei ihr die finanzielle Absicherung ihrer Familie und ihre eigene Altersvorsorge. Auch ihre Tochter spiele dabei eine große Rolle: "Meine Tochter akzeptiert meinen Job. Ich mache das, damit wir gut leben und ich eine Altersvorsorge habe. Sie ist jetzt 16, in zwei Jahren will sie den Führerschein machen, will irgendwann mal studieren."
Mit den Einnahmen aus OnlyFans hat sich die finanzielle Situation der ehemaligen Dschungelkönigin nach eigener Aussage damit deutlich entspannt. Während sie vor einem Jahr noch um ihre wirtschaftliche Zukunft bangte, blickt sie inzwischen optimistisch nach vorn.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa