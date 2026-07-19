Dritte Hochzeit? Michelle Hunziker gibt überraschenden Einblick in ihr Liebesleben
Mailand (Italien) - Michelle Hunziker (49) ist frisch verliebt. In einem Interview hat die Moderatorin jetzt ungewohnt offen über ihr Privatleben gesprochen - und dabei nicht nur von ihrem aktuellen Partner geschwärmt, sondern auch über ihre Ehe mit Eros Ramazzotti (62) ausgepackt.
Sie schwebt wieder auf Wolke sieben: Bereits vor einiger Zeit hatte Michelle Hunziker ihre Liebe zu dem italienischen Model und gelernten Zahnarzt Giulio Berruti (41) öffentlich gemacht und ihr Glück unter anderem mit einem romantischen Pärchen-Schnappschuss bei Instagram mit der Welt geteilt.
Nun ging die Schweizerin sogar noch einen Schritt weiter. Im Interview mit der italienischen "Vanity Fair" nahm Hunziker kein Blatt vor den Mund und kam aus dem Schwärmen für den Mann an ihrer Seite nicht mehr heraus.
Bei Giulio fühle sie sich sicher und geborgen, gab sie verliebt zu. Ein Indiz dafür: "Ich schlafe wunderbar", erklärte die Mutter von drei Töchtern.
Ruhiger Schlaf sei für sie ein Zeichen echter Liebe: "Wenn ich in den Armen eines Mannes einschlafen kann, heißt das, dass es mir wirklich gut geht und ich nicht in Alarmbereitschaft bin." In einer Partnerschaft suche sie vor allem Ruhe, Gelassenheit und Verbundenheit - all das scheint das Model nun gefunden zu haben.
Ist ihr Giulio also der Mann fürs Leben? Gut möglich. Mit ihm könnte sich die Schauspielerin sogar vorstellen, noch einmal vor den Traualtar zu treten - obwohl sie eine weitere Ehe bislang immer kategorisch ausgeschlossen hatte.
Michelle Hunziker teilt emotionale Worte über Ex-Mann Eros Ramazzotti
Nach zwei gescheiterten Ehen hatte Hunziker das Thema Heiraten eigentlich abgehakt, doch nun schlägt die Moderatorin andere Töne an - ganz nach dem Motto "Sag niemals nie".
"Ich bin eine Romantikerin, also ja, ich könnte wieder heiraten, vielleicht bei einem weniger formellen Anlass", deutete die Blondine an, nachdem sie erst kürzlich Hochzeitsluft geschnuppert hatte.
Vor rund zwei Wochen hatte ihre Tochter Aurora (29) bei einer Traumhochzeit auf Sizilien Ja gesagt. Zu der Feier war die Brautmutter allerdings ohne Partner erschienen. Ihr Freund habe sich aus Rücksicht auf die Familie bewusst zurückgenommen, so die 49-Jährige.
Dafür war Auroras Vater Eros Ramazzotti bei der Trauung mit von der Partie. Ihrem ersten Ehemann fühle sie sich noch immer sehr verbunden, auch wenn die Trennung sie damals "tief geschmerzt" habe, erinnerte sich Hunziker zurück: "Eros und ich mussten uns in einem Moment trennen, in dem wir uns unglaublich liebten. Eine Liebe auf ihrem Höhepunkt zu beenden, ist das Schlimmste, was passieren kann."
Dennoch sei die Zuneigung zum Vater ihrer ältesten Tochter bis heute nicht verschwunden, im Gegenteil: "Er wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Aus diesem Platz ist eine Liebe ohne Besitzanspruch geworden, ein noch schöneres Gefühl."
Titelfoto: picture alliance/dpa | Felix Hörhager