Er begeisterte Millionen Follower: TikTok-Star (†31) tot in Wohnung gefunden
Los Angeles (USA) - Gemeinsam mit seinen Brüdern Carson (26) und Connor (25) begeisterte Tucker Genal Millionen Follower bei TikTok. Der 31-Jährige war für seine Sketche und Challenges bekannt. Jetzt ist er tot.
Der Social-Media-Star starb laut Angaben der Gerichtsmedizin von Los Angeles am 11. Dezember. Demnach soll sich Tucker in seiner Wohnung erhängt haben.
Seine Brüder bestätigten den Tod des 31-Jährigen am Montag in einem rührenden Post bei Instagram.
"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du warst mein bester Freund und ein noch besserer großer Bruder. Mein ganzes Leben lang habe ich zu dir aufgeschaut und versucht, in deine Fußstapfen zu treten, weil du immer mein Held warst", lauteten die ersten Zeilen.
Carson und Connor beließen es aber nicht dabei und schrieben weiter, dass sie immer zu Tucker aufschauen werden. So lange, bis sie sich irgendwann wiedersehen.
"Wir lieben dich und werden dich für immer vermissen, Tucker🤍", lautete die emotionale Botschaft der Brüder.
Hintergründe zu Tucker Genals Tod sind aktuell nicht bekannt
Ihre Millionen Follower baten die Genals derweil, ihnen Raum zum Trauern und etwas Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu geben.
"Wir sind zutiefst dankbar für das Verständnis, das unserer Familie entgegengebracht wird", so Carson und Connor.
Was ihren Bruder Tucker, der vor seiner Social-Media-Karriere Betriebswirtschaft an der Furman University in South Carolina studierte, in den Tod getrieben hat, ist derweil noch nicht bekannt.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
