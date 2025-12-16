Er begeisterte Millionen Follower: TikTok-Star (†31) tot in Wohnung gefunden

Los Angeles (USA) - Gemeinsam mit seinen Brüdern Carson (26) und Connor (25) begeisterte Tucker Genal Millionen Follower bei TikTok . Der 31-Jährige war für seine Sketche und Challenges bekannt. Jetzt ist er tot.

Tucker Genal (†31) reiste Ende November noch nach Japan, ließ sich dort auf den Straßen Tokyos fotografieren. © Screenshot/Instagram/tuckergenal

Der Social-Media-Star starb laut Angaben der Gerichtsmedizin von Los Angeles am 11. Dezember. Demnach soll sich Tucker in seiner Wohnung erhängt haben.

Seine Brüder bestätigten den Tod des 31-Jährigen am Montag in einem rührenden Post bei Instagram.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du warst mein bester Freund und ein noch besserer großer Bruder. Mein ganzes Leben lang habe ich zu dir aufgeschaut und versucht, in deine Fußstapfen zu treten, weil du immer mein Held warst", lauteten die ersten Zeilen.

Carson und Connor beließen es aber nicht dabei und schrieben weiter, dass sie immer zu Tucker aufschauen werden. So lange, bis sie sich irgendwann wiedersehen.

"Wir lieben dich und werden dich für immer vermissen, Tucker🤍", lautete die emotionale Botschaft der Brüder.