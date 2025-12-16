Thomas und Lisa Müller wiedervereint: Fans lassen Herzen fliegen

München - Fußballstar Thomas Müller und seine Frau Lisa (beide 36) haben sich nach längerer Pause wieder gemeinsam auf Instagram gezeigt.

Thomas Müller und seine Frau Lisa (beide 36) feiern Weihnachten zusammen in Bayern. © Felix Hörhager/dpa

"Christmas time is family time", schrieb Thomas zum Foto, das ihn mit seiner Frau und ihrem Hund zeigt.

Aufgenommen wurde es offenbar in einem Stall. Die Müllers züchten Pferde und haben eine Reitanlage bei Otterfing südöstlich von München.

Der Instagram-Post wurde inzwischen über 70.000-mal gelikt. Die Fans kommentieren das Foto mit jeder Menge Herzen und Weihnachtswünschen für das Paar.

Ex-Nationalspieler Müller, der gerade bei seinem Verein im kanadischen Vancouver verlängert hat, befindet sich derzeit im Weihnachtsurlaub in der bayerischen Heimat.

"Wieder dahoam in Bayern", meldete er sich vor einigen Tagen in den sozialen Medien mit einem Foto von sich mit einem Brotzeitbrettl.