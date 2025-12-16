Geht es endlich bergauf? Rapper "Haftbefehl" bekommt neue Nase
Stuttgart - Neben der Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" zog auch seine Nase große Aufmerksamkeit auf sich – diese wird nun neu gemacht.
Aykut Anhan (40), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, verdeckt seit Wochen die untere Hälfte seines Gesichts.
Der langjährige Kokain-Konsum hat die Knochen und Knorpel seiner Nase zerfressen. Die Konsequenz: starke Deformation und ein veränderter Haftbefehl. Das sorgte vor allem in den sozialen Medien für reichlich Diskussionen.
Gegenüber Bild verrät die Ehefrau des Rappers, Nina Anhan (39): "Aykut will sich bald die Nase operieren lassen. Das ist schon lange geplant. Bis dahin trägt er den Schal, weil er sich damit wohler fühlt."
Sie persönlich stört sein verändertes Aussehen nicht.
Geht es nun bergauf?
"Im Januar steht die Operation an. Vier Stunden! Die Nasenscheidewand wird neu aufgebaut. Ich werde an seiner Seite sein", zeigt Nina Stärke.
Der selbst ernannte "Babo" zeigt sich in der Öffentlichkeit derzeit nicht gern ohne Tuch - zu Hause ist das etwas anderes. Auch bei der morgendlichen Gassirunde mit dem Familienhund lässt er sein Gesicht frei.
"Zwei Meter Mann mit einem Mini-Hund. Das macht so viel mit mir. Wenn ich die beiden sehe, weiß ich: Genau deswegen liebe ich meinen Aykut", schwärmt Nina.
Ob Haftbefehl wirklich von den Drogen losgekommen ist, kann seine Ehefrau nur ahnen.
"Ich hoffe es. Ich wünsche es mir von Herzen. Aber man weiß es nie zu hundert Prozent. Ich glaube aber, dass er es ernst meint."
Titelfoto: Bildmontage: Hannes P. Albert/dpa; NETFLIX