Geht es endlich bergauf? Rapper "Haftbefehl" bekommt neue Nase

Stuttgart - Neben der Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" zog auch seine Nase große Aufmerksamkeit auf sich – diese wird nun neu gemacht.

Haftbefehl (aka Aykut Anhan, 40) tritt seit einigen Wochen nur noch mit verdecktem Gesicht auf. © Hannes P. Albert/dpa

Aykut Anhan (40), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, verdeckt seit Wochen die untere Hälfte seines Gesichts.

Der langjährige Kokain-Konsum hat die Knochen und Knorpel seiner Nase zerfressen. Die Konsequenz: starke Deformation und ein veränderter Haftbefehl. Das sorgte vor allem in den sozialen Medien für reichlich Diskussionen.

Gegenüber Bild verrät die Ehefrau des Rappers, Nina Anhan (39): "Aykut will sich bald die Nase operieren lassen. Das ist schon lange geplant. Bis dahin trägt er den Schal, weil er sich damit wohler fühlt."

Sie persönlich stört sein verändertes Aussehen nicht.