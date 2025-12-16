Geht es endlich bergauf? Rapper "Haftbefehl" bekommt neue Nase

Rapper Haftbefehl bekommt im Januar eine neue Nase, nachdem diese durch Drogen zerstört worden war.

Von Maxima Michael

Stuttgart - Neben der Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" zog auch seine Nase große Aufmerksamkeit auf sich – diese wird nun neu gemacht.

Haftbefehl (aka Aykut Anhan, 40) tritt seit einigen Wochen nur noch mit verdecktem Gesicht auf.
Haftbefehl (aka Aykut Anhan, 40) tritt seit einigen Wochen nur noch mit verdecktem Gesicht auf.  © Hannes P. Albert/dpa

Aykut Anhan (40), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, verdeckt seit Wochen die untere Hälfte seines Gesichts.

Der langjährige Kokain-Konsum hat die Knochen und Knorpel seiner Nase zerfressen. Die Konsequenz: starke Deformation und ein veränderter Haftbefehl. Das sorgte vor allem in den sozialen Medien für reichlich Diskussionen.

Gegenüber Bild verrät die Ehefrau des Rappers, Nina Anhan (39): "Aykut will sich bald die Nase operieren lassen. Das ist schon lange geplant. Bis dahin trägt er den Schal, weil er sich damit wohler fühlt."

"Ziemlich geschockt": Kultband Deichkind trauert um Gründungsmitglied
Promis & Stars "Ziemlich geschockt": Kultband Deichkind trauert um Gründungsmitglied

Sie persönlich stört sein verändertes Aussehen nicht.

Geht es nun bergauf?

Nina (39) und Aykut Anhan geben sich nicht auf.
Nina (39) und Aykut Anhan geben sich nicht auf.  © Netflix

"Im Januar steht die Operation an. Vier Stunden! Die Nasenscheidewand wird neu aufgebaut. Ich werde an seiner Seite sein", zeigt Nina Stärke.

Der selbst ernannte "Babo" zeigt sich in der Öffentlichkeit derzeit nicht gern ohne Tuch - zu Hause ist das etwas anderes. Auch bei der morgendlichen Gassirunde mit dem Familienhund lässt er sein Gesicht frei.

"Zwei Meter Mann mit einem Mini-Hund. Das macht so viel mit mir. Wenn ich die beiden sehe, weiß ich: Genau deswegen liebe ich meinen Aykut", schwärmt Nina.

Knochenbruch! "Revolverheld"-Frontmann zeigt sich mit Krücken
Promis & Stars Knochenbruch! "Revolverheld"-Frontmann zeigt sich mit Krücken

Ob Haftbefehl wirklich von den Drogen losgekommen ist, kann seine Ehefrau nur ahnen.

"Ich hoffe es. Ich wünsche es mir von Herzen. Aber man weiß es nie zu hundert Prozent. Ich glaube aber, dass er es ernst meint."

Titelfoto: Bildmontage: Hannes P. Albert/dpa; NETFLIX

Mehr zum Thema Promis & Stars: