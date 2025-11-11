TV-Enthüllung: Sarah Kuttner beriet diesen Promi als Hundetrainerin - und hat's glatt vergessen
Hamburg - Sarah Kuttner (46) wurde vor allem durch ihre Moderationstätigkeit bei den Musiksendern VIVA und MTV bekannt. Mittlerweile ist die 46-Jährige auch eine gefeierte Autorin. Eine weitere große Leidenschaft der Moderatorin: Hunde.
Tatsächlich ist Kuttner zertifizierte Hundetrainerin, hat sich vor allem auf Verhaltensberatung spezialisiert. Doch nicht nur an Privatpersonen gibt die Coachin ihr Hundewissen weiter.
Als Kuttner am Montag in der Sendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast war, kam ans Licht: Die 46-Jährige hatte bereits Til Schweiger (61) im Umgang mit seinem Hund beraten!
"Ich habe bei Instagram gesehen, dass Til Schweiger dich auch mal als Hundeberaterin hatte", so Moderatorin Ilka Petersen (48) während der Sendung.
Besonders einprägsam sei das Training mit dem Schauspieler für Kuttner wohl nicht gewesen. "Ach wirklich? Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich sage mal: 'Ja, das war toll damals mit Til'", so die Tierliebhaberin mit einem Lächeln im Gespräch.
Als Petersen von der Autorin wissen wollte, wie sie mit besonders empfindlichen Hundehaltern umgehe, erklärte sie: "Ich bin sehr empathisch. Ich bin deshalb gar nicht Trainerin, sondern Verhaltensberaterin geworden. Ich wollte das selbst verstehen", so Kuttner.
"Oft passen sich Hundetrainer nicht an die Menschen an. Aber ich bin selbst Halterin und ich weiß, dass manche Sachen einfach nicht gehen. Und aus dieser Richtung heraus trainiere ich. Ich habe immer Verständnis für die Halter", erklärte sie weiter.
Sarah Kuttner ist selbst stolze Hundebesitzerin
Kuttner selbst ist nämlich ebenfalls stolze Hundebesitzerin. "Man beobachtet ja immer, dass der Hund ein bisschen wie die Besitzerin ist", so Petersen. Ob das stimmt?
"Mein Hund ist ein kleiner, struppiger, sehr anstrengender Hund und durchaus nervöser Hund. Und ob das jetzt etwas mit mir zu tun hat, können die Zuschauer ja vielleicht entscheiden", witzelte die 46-Jährige.
Abschließend teilte Kuttner noch einen weiteren Gedanken: "Also man sagt ja immer, man bekommt den Hund, den man verdient, oder den Hund, wie man selbst ist. Und das ist glaube ich beides richtig."
Erst vor Kurzem war die Hundeexpertin in einer anderen Talk-Sendung zu Gast. In der "NDR Talk Show" erzählte sie von einer dreisten Betrugsmasche, die ihrer verstorbenen Mutter widerfahren ist. Den Vorfall beschreibt sie in auch in ihrem neuen Buch "Mama & Sam".
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa