TV-Enthüllung: Sarah Kuttner beriet diesen Promi als Hundetrainerin - und hat's glatt vergessen

Hamburg - Sarah Kuttner (46) wurde vor allem durch ihre Moderationstätigkeit bei den Musiksendern VIVA und MTV bekannt. Mittlerweile ist die 46-Jährige auch eine gefeierte Autorin. Eine weitere große Leidenschaft der Moderatorin: Hunde .

Sarah Kuttner (46) hat offenbar Til Schweiger (61) im Umgang mit seinem Hund gecoacht. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Tatsächlich ist Kuttner zertifizierte Hundetrainerin, hat sich vor allem auf Verhaltensberatung spezialisiert. Doch nicht nur an Privatpersonen gibt die Coachin ihr Hundewissen weiter.

Als Kuttner am Montag in der Sendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast war, kam ans Licht: Die 46-Jährige hatte bereits Til Schweiger (61) im Umgang mit seinem Hund beraten!

"Ich habe bei Instagram gesehen, dass Til Schweiger dich auch mal als Hundeberaterin hatte", so Moderatorin Ilka Petersen (48) während der Sendung.

Besonders einprägsam sei das Training mit dem Schauspieler für Kuttner wohl nicht gewesen. "Ach wirklich? Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich sage mal: 'Ja, das war toll damals mit Til'", so die Tierliebhaberin mit einem Lächeln im Gespräch.

Als Petersen von der Autorin wissen wollte, wie sie mit besonders empfindlichen Hundehaltern umgehe, erklärte sie: "Ich bin sehr empathisch. Ich bin deshalb gar nicht Trainerin, sondern Verhaltensberaterin geworden. Ich wollte das selbst verstehen", so Kuttner.

"Oft passen sich Hundetrainer nicht an die Menschen an. Aber ich bin selbst Halterin und ich weiß, dass manche Sachen einfach nicht gehen. Und aus dieser Richtung heraus trainiere ich. Ich habe immer Verständnis für die Halter", erklärte sie weiter.