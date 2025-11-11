Nach Tod von Kim Flint (†33): Kleine Schwester nimmt mit bewegenden Worten Abschied
Hamburg - Es war ein großer Schock! Mit nur 33 Jahren ist Influencerin Kim Flint, die Nichte von Schauspielerin Katja Flint (65), nach ihrer jahrelangen Krebserkrankung Anfang November verstorben. Nun hat sich ihre kleine Schwester mit bewegenden Worten verabschiedet.
Kelly Flint, die ebenfalls als Influencerin unterwegs ist, hat auf ihrem Instagram-Profil in einem emotionalen Post letzte Grüße an ihre verstorbene Schwester geschickt. "Ich hätte mir nie einen Moment vorstellen können, in dem ich Worte finden muss, um mich von dir zu verabschieden", schrieb sie und postete dazu zahlreiche Bilder, die die beiden Schwestern von klein auf gemeinsam zeigten.
"Ein Teil von mir hat wirklich geglaubt, dass du es schaffen würdest, dass dein Wunder irgendwie noch kommen würde. Und selbst jetzt fühlt es sich nicht real an. Die letzten Wochen sind verschwommen und dieser Verlust passt in keinen Satz", fuhr Kelly fort.
Sie offenbarte, dass ihre große Schwester ihr sicherer Ort war, ihr heimlicher Zwilling. "Als ich klein war und nachts Angst hatte, schlich ich mich in dein Zimmer und du hast mich immer bleiben lassen", erinnerte sie sich. "Du hast mir das Gefühl gegeben, geschützt zu sein. Geliebt. Gesehen. Du warst immer da."
Diese Aussagen unterstrich Kelly, als sie schrieb, dass sie immer zu ihrer Schwester gegangen sei, wenn sich ihr Leben schwer angefühlt hat. "Manchmal hattest du die perfekten Worte, manchmal die Stille, die ich brauchte. Dich zu verlieren, hat einen Raum in meinem Leben geschaffen, den nichts jemals füllen wird."
Trotz der Trauer sei sie dankbar, dass sie gemeinsam 30 Jahre lang an der Seite von ihr sein durfte.
Kelly Flint mit emotionalem Post zum Tod von Kim Flint
Kelly Flint blickte zu ihrer Schwester auf: "Stärkste Person, die ich je gekannt habe"
Kim, die vor drei Jahren die Krebsdiagnose erhalten hatte und seitdem mit ihrem Lebensmut gegen die Krankheit ankämpfte, genoss jeden Moment in ihrem Leben. "Dein Leben, auch wenn es viel zu kurz war, wurde so voll gelebt. Du hast mit einer Art Intensität, Freude und Liebe gelebt, die die meisten Menschen nie erreichen. Du hast laut gelacht, tief geliebt, andere hochgehoben und jeden um dich herum daran erinnert, was wirklich wichtig ist", blickte Kelly zurück.
Besonders die Eigenschaften Weichheit, Mut und Herz wolle sie künftig mehr in ihr Leben tragen. "Um nie zu vergessen, was wirklich wichtig ist. Gesundheit, die Menschen, die du wählst, und ein Leben, das dir gehört, nicht jemandem anderen."
Aus Kellys Sicht war ihre große Schwester "die stärkste Person, die ich je gekannt habe". Drei Jahre lang habe sie gegen den Krebs mit allen Mitteln gekämpft. "Selbst in deinen schwersten Momenten, in denen du unerträgliche Schmerzen hattest und erschöpft warst, standen andere Menschen an erster Stelle. Das warst du. Voller Liebe.", erinnerte sich Kelly weiter.
Und verabschiedete sich mit emotionalen Worten von Kim: "Und jetzt fühlt sich jeder Sonnenuntergang wie ein kleines Hallo von dir an. Ich vermisse dich auf eine Weise, die ich nicht erklären kann. Bis wir uns wiedersehen."
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/kellyflint (2)