Nach Tod von Kim Flint (†33): Kleine Schwester nimmt mit bewegenden Worten Abschied

Hamburg - Es war ein großer Schock! Mit nur 33 Jahren ist Influencerin Kim Flint, die Nichte von Schauspielerin Katja Flint (65), nach ihrer jahrelangen Krebserkrankung Anfang November verstorben . Nun hat sich ihre kleine Schwester mit bewegenden Worten verabschiedet.

Kim Flint trauert um ihre große Schwester Kim. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/kellyflint (2)

Kelly Flint, die ebenfalls als Influencerin unterwegs ist, hat auf ihrem Instagram-Profil in einem emotionalen Post letzte Grüße an ihre verstorbene Schwester geschickt. "Ich hätte mir nie einen Moment vorstellen können, in dem ich Worte finden muss, um mich von dir zu verabschieden", schrieb sie und postete dazu zahlreiche Bilder, die die beiden Schwestern von klein auf gemeinsam zeigten.

"Ein Teil von mir hat wirklich geglaubt, dass du es schaffen würdest, dass dein Wunder irgendwie noch kommen würde. Und selbst jetzt fühlt es sich nicht real an. Die letzten Wochen sind verschwommen und dieser Verlust passt in keinen Satz", fuhr Kelly fort.

Sie offenbarte, dass ihre große Schwester ihr sicherer Ort war, ihr heimlicher Zwilling. "Als ich klein war und nachts Angst hatte, schlich ich mich in dein Zimmer und du hast mich immer bleiben lassen", erinnerte sie sich. "Du hast mir das Gefühl gegeben, geschützt zu sein. Geliebt. Gesehen. Du warst immer da."

Diese Aussagen unterstrich Kelly, als sie schrieb, dass sie immer zu ihrer Schwester gegangen sei, wenn sich ihr Leben schwer angefühlt hat. "Manchmal hattest du die perfekten Worte, manchmal die Stille, die ich brauchte. Dich zu verlieren, hat einen Raum in meinem Leben geschaffen, den nichts jemals füllen wird."

Trotz der Trauer sei sie dankbar, dass sie gemeinsam 30 Jahre lang an der Seite von ihr sein durfte.