Sarah Kuttner redet sich in Rage: "Die allerwiderlichste Arschloch-Form von Verbrechen"

Hamburg - Nach dem Tod ihrer Mutter erfuhr Sarah Kuttner (46), dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist. In der " NDR Talk Show " erzählte die Autorin am Freitag von dem herzlosen Betrug.

Sarah Kuttners (46) Mutter wurde Opfer eines Love-Scamming-Betrügers. © NDR/Uwe Ernst

21 Jahre ist es her, da war die ehemalige VIVA-Moderatorin zuletzt zu Gast in der Talkshow. Barbara Schöneberger (51) wollte von ihr wissen, was das größte Ereignis in diesen zwei Jahrzehnten war, worauf die 46-Jährige keine richtige Antwort hatte.

Wenig später erzählte die Schriftstellerin dann aber etwas, was sie erst kürzlich extrem mitgenommen hat - Love-Scamming. "In meiner Welt ist es die dreckigste Form von Verbrechen. Die allerwiderlichste Arschloch-Form von Verbrechen", sagte die Berlinerin.

Kuttner begründete es damit, dass Verbrecher mit dem spielen, "was für jeden von uns das Wichtigste ist". Das sei das Herz, der Kopf, das Vertrauen, die Liebe. "Über das Herz schleimt sich jemand in einen Mensch rein, zerstört ihn komplett und geht dann einfach weg mit seinem vollen Portemonnaie", sagte die Kolumnistin.

Oft treffe es ältere Frauen, die sich ein bisschen mit dem Internet auskennen, aber nicht ganz in der Materie stecken. So gehen sie Betrügern auf den Leim, die sich als Stars ausgeben.

"Frauen, die ein bisschen traurig sind, weil die vielleicht schon geschieden oder verwitwet sind, die schon ein bisschen Geld haben", so Kuttner. Und dann redete sie Tacheles. "Meiner Mutter ist das passiert", so die 46-Jährige.