TV-Koch Alexander Herrmann geht in die Politik: CSU setzt ihn ganz nach hinten

Kulmbach - Viele kennen Alexander Herrmann (54) als Fernsehkoch. Nun tritt er für die CSU an: Bei der Kommunalwahl 2026 kandidiert er für den Kulmbacher Kreistag - von einem Spitzenplatz ist er jedoch weit entfernt.

Alexander Herrmann (54) tritt bei den Kommunalwahlen 2026 für den CSU-Kreisverband Kulmbach an. © Matthias Balk/dpa

Der bekannte Gastronom steht auf dem 50. und damit letzten Listenplatz, wie der Kulmbacher CSU-Kreisverband der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Alexander Herrmann selbst teilte auf Anfrage mit, dass ihn der oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm (65, CSU) gefragt habe, ob er bei der Wahl antreten wolle: "Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich habe sofort Ja gesagt."

Er wolle jedoch nicht "in die große Politik einsteigen", sondern "den regionalen Austausch noch mehr intensivieren". Dafür sei die "konservative Mitte" der richtige Ort.

Herrmann ist in Kulmbach geboren und wuchs im nahegelegenen Wirsberg auf. Dort betreibt er außerdem ein Hotel mit Restaurant. Ebenso gründete er mehrere Restaurants in Nürnberg.

Deutschlandweit bekannt wurde der 54-Jährige durch zahlreiche Auftritte in Fernsehkochshows. Unter anderem moderierte er die Sendung "Chefkoch TV – Lecker muss nicht teuer sein" auf RTL.