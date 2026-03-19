Gwyneth Paltrow plaudert aus: Darum konnte sie während der Oscars nicht auf die Toilette gehen!

USA - Die 98. Oscar-Verleihung sorgte am Wochenende für ordentlich Schlagzeilen. Nun teilte Gwyneth Paltrow (53) ein weiteres pikantes Detail - sie konnte den ganzen Abend nicht auf die Toilette gehen!

Durch die tiefen Schlitze an den Seiten ihres Kleides konnte Gwyneth Paltrow (53) den gesamten Abend nicht auf die Toilette gehen. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Denn die "Marty Supreme"-Schauspielerin musste in ihr elegantes Kleid quasi "reingenäht" werden, wie sie in einem Instagram-Video verriet.

Ihr weißes, trägerloses Kleid von Giorgio Armani Privé hatte auf beiden Seiten große Schlitze über die gesamte Länge, die tief blicken ließen - mit diesem Outfit zog sie alle Blicke auf sich.

Doch so glamourös das Kleid auch war, brachte es gewisse Einschränkungen mit sich: Paltrow konnte den gesamten Abend über nicht auf die Toilette, da das Kleid sehr eng anlag und sie darin "eingenäht" war.