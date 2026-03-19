Gwyneth Paltrow plaudert aus: Darum konnte sie während der Oscars nicht auf die Toilette gehen!
USA - Die 98. Oscar-Verleihung sorgte am Wochenende für ordentlich Schlagzeilen. Nun teilte Gwyneth Paltrow (53) ein weiteres pikantes Detail - sie konnte den ganzen Abend nicht auf die Toilette gehen!
Denn die "Marty Supreme"-Schauspielerin musste in ihr elegantes Kleid quasi "reingenäht" werden, wie sie in einem Instagram-Video verriet.
Ihr weißes, trägerloses Kleid von Giorgio Armani Privé hatte auf beiden Seiten große Schlitze über die gesamte Länge, die tief blicken ließen - mit diesem Outfit zog sie alle Blicke auf sich.
Doch so glamourös das Kleid auch war, brachte es gewisse Einschränkungen mit sich: Paltrow konnte den gesamten Abend über nicht auf die Toilette, da das Kleid sehr eng anlag und sie darin "eingenäht" war.
Der Clip gewährte zudem einen Blick hinter die Kulissen und zeigte, wie die Oscar-Preisträgerin sich für den wohl wichtigsten Abend Hollywoods vorbereitete und ihr Look entstand.
Außerdem präsentierte die 53-Jährige einen Preis in der Kategorie "Bestes Casting".
Titelfoto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP