TV-Legende Rolf Schimpf stirbt im Alter von 100 Jahren

Laut Informationen der "Bild" starb er offenbar am Freitag in einem Münchner Pflegeheim.

Er soll gegen 7.30 Uhr friedlich eingeschlafen sein.

Der 1924 in Berlin geborene Künstler machte ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung. In den 1950ern wechselte er jedoch in den Schauspiel-Beruf.

Überwiegend stand er auf Theaterbühnen und war vereinzelt in TV-Nebenrollen zu sehen. Erst 1968 sollte er eine feste Rolle in der ARD-Vorabendserie "Hafenkrankenhaus" bekommen.

Insgesamt war Schimpf in über 120 Film-und-Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem zuletzt als Dr. Korbinian Niederbühl in "Sturm der Liebe". Berühmt wurde er aber vor allem durch seine Hauptrolle in der Krimireihe "Der Alte".