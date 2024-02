TV-Moderator Jonnie Irwin mit 50 Jahren verstorben

Der TV-Moderator Jonnie Irwin ist tot. © Instagram/jonnieirwintv

"Schweren Herzens geben wir die Nachricht von Jonnies Tod bekannt", schrieben Angehörige am gestrigen Freitag auf seinem Kanal bei Instagram. "Er war ein wirklich bemerkenswerter Mensch, der mit unerschütterlicher Kraft und Mut gegen den Krebs gekämpft hat. Jonnie hat das Leben so vieler Menschen mit seiner Freundlichkeit, Wärme und seinem ansteckenden Geist berührt."

Diverse Medien, wie etwa BBC, berichteten über den Todesfall und die tragische Vergangenheit des Briten. Im Jahr 2020 wurde bei Irwin Krebs im Endstadium festgestellt, nachdem die Krankheit von seinen Lungen in das Gehirn übergegriffen hatte. Laut Bericht habe man Irwin damals nur sechs Monate zu leben gegeben, nach zwei Jahren ging der Moderator mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit.

Bekannt wurde er vor allem durch seine Arbeit für die britische Channel-4-Lifestyle-Sendung "A Place In The Sun" sowie der BBC-Show "Escape to the Country".