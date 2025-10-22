TV-Moderatorin packt über Leben als Mutter aus: "Man bumst jetzt nicht mehr so viel wie früher"

Solingen - TV-Moderatorin Panagiota Petridou (46) hat beim Sommerspecial von " Grill den Henssler " offen über ihr Leben als Mutter geplaudert und verraten, was sich seit der Geburt ihres Kindes im Februar 2022 für sie verändert hat.

"Früher bin ich die Treppen runtergelaufen, habe noch telefoniert, mich dabei geschminkt und einen Apfel gegessen. Und heute gehe ich ganz langsam und sachte, weil ich immer auf mich aufpasse - weil ich ja jetzt Mami bin", berichtet die 46-Jährige von ihrem neuen Leben, das sie inzwischen "viel achtsamer" als zuvor gestalte.

Und auch darüber hinaus würde es etliche weitere weitreichende Veränderungen geben.

"Du liebst deinen Mann nicht mehr so viel, weil du dein Kind mehr liebst als ihn", ergänzt die Moderatorin und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Was ich auch ganz ehrlich sagen muss - du bumst jetzt nicht mehr so viel wie früher."

Hinzu kämen die großen Ängste, die sie in ihrem Leben als Mama begleiten würden. "Auf einmal machst du dir ständig Sorgen", erklärt die 46-Jährige.