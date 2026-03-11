Kurz vor dem Tod seiner Mutter: Der Graf musste weiteren Schicksalsschlag verkraften

Aachen (Nordrhein-Westfalen) - Es sind schwere Tage, die Der Graf (56), Frontmann der Band "Unheilig", derzeit durchmachen muss. Erst vor wenigen Tagen verlor er seine Mutter - doch das ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den er verkraften muss.

Der Graf (56) trauert um seine Mutter und seinen Vater. © Hendrik Schmidt/dpa

Denn erst Ende des vergangenen Jahres musste sich der 56-Jährige von seinem Vater verabschieden.

"Während unserer letzten Tour im Dezember ist mein Papa verstorben. Die Situation war nicht einfach für mich. Ich habe versucht, das zu verarbeiten, indem ich unsere Konzerte weitergespielt habe", verrät der Musiker gegenüber "Bild".

Als dann aber Anfang dieses Jahres die Nachricht gekommen sei, dass seine Mama nicht mehr lange zu leben habe, "hat mir das den Boden unter den Füßen weggerissen", wie er gesteht.

Wichtig sei für ihn gewesen, dass er sich von seiner Mutter habe verabschieden können. "Von meinem Vater konnte ich mich nicht mehr verabschieden. Das ging so schnell, damit hatte keiner gerechnet", so der 56-Jährige.

Das habe wahrscheinlich dazu geführt, dass seine Mama auch nicht mehr mit dem Leben klargekommen sei.