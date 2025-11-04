"Sommerhaus"-Star in heftigen Autounfall verwickelt: Schockfotos zeigen Ausmaß

Köln - Reality-TV-Star Pascal Zadow, der aktuell im " Sommerhaus der Stars " zu sehen ist, wurde in einen schweren Autounfall verwickelt. Schockierende Bilder zeigen das Ausmaß des Unglücks!

"Sommerhaus der Stars"-Kandidat Pascal Zadow (33) hatte einen schweren Autounfall. © RTL

Zusammen mit Ehefrau Louise Matejczyk (36) zog der 28-Jährige kürzlich als Nachrücker in das piefige Kult-Landhaus bei Bocholt ein. Das RTL-Format ist jedoch voraufgezeichnet. Am Montag knallte es dann so richtig, allerdings auf der Straße.

Auf Instagram teilte Zadow am Abend Bilder seines zerstörten Autos und sprach von einer Explosion, die seine Jacke verbrannt habe. Gleichzeitig versuchte er, sich und seine Fans zu beruhigen: "Zum Glück ist mir nichts passiert."

Ganz so harmlos war die Sache aber nicht. Tatsächlich zog sich der TV-Star gleich mehrere Verletzungen zu. "Ich habe vom Airbag Verbrennungen an den ersten beiden Hautschichten und ein paar Prellungen, die ich erst später gemerkt habe", schilderte Zadow.

Sein Wagen sei "natürlich hinüber". Gemessen an der Heftigkeit des Zusammenpralls bezeichnete der "Sommerhaus"-Kandidat seine Verletzungen jedoch als vergleichsweise leicht. Gegenüber seinen Fans zeigte er sich dankbar: "Heute schnell auf Holz klopfen."