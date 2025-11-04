Bachelor-Kandidatin sexuell belästigt: "Als wäre ich Bier im Angebot"

Hamburg - "Leute, wir müssen reden" - mit diesen ernsten Worten meldete sich " Die Bachelors "-Kandidatin Paulina (26) am Dienstag bei ihren Fans auf Instagram.

Paulina Ristow (26) berichtete ihren Instagram-Fans am Dienstag davon, dass sie beim Joggen (wieder einmal) sexuell belästigt worden sei. © Instagram/paulinaristow

In einem Reel, das die Hamburgerin auf ihrem Profil veröffentlichte, sprach die 26-Jährige über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung. "Mehr als 80 Prozent aller Frauen werden im öffentlichen Raum belästigt. Und ich war gerade mal wieder eine davon", verdeutlichte sie.

Sie sei beim Joggen von Männern angegafft worden, zudem haben die Idioten "irgendwelche Geräusche" gemacht, berichtete Paulina. "Es gibt einen klaren Unterschied zwischen respektvoll ein Kompliment machen und hinterhergaffen, als wäre ich irgendwie ... keine Ahnung ... Bier im Angebot", unterstrich sie.

Es höre da auf, wo sie sich unsicher und unwohl fühle, betonte die Kuppelshow-Kandidatin. "Ich werde nie verstehen, warum manche das nicht verstehen", schimpfte die Norddeutsche weiter.

Sie habe kurzerhand ein Foto der Männer gemacht, wofür einer der Unbelehrbaren auch noch mit einem Daumen nach oben posiert habe. "Wofür machst du einen Daumen nach oben? Dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass ich mich unwohl fühle?", konnte Paulina es nicht fassen.