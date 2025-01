Für den Traum vom Vatersein: Twenty4Tim erwägt verbotene Aktion

Köln - Internet-Superstar Twenty4Tim (24, bürgerlich: Tim Kampmann) hat seine Fans kürzlich mit der Botschaft überrascht, dass er ab sofort stolzer Besitzer eines Eigenheims in seiner Heimatstadt ist. Für Aufsehen sorgt hingegen eine ganz andere Ankündigung.

Mit 24 Jahren hat er finanziell ausgesorgt: Internet-Superstar Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann). © Instagram/twenty4tim (Screenshot)

Lange hat er auf den erlösenden Anruf gewartet - und als er kam, übermannten die Emotionen den Kölner sichtlich. "Das sind die besten Nachrichten aller Zeiten!", erzählt er mit Tränen in den Augen in einem Video bei Instagram, ehe er jubilierend durch seine Wohnung springt und ruft: "Ich ziehe einfach in ein Haus!"

Und Tim wäre nicht Tim, wenn er seine Fans über die Details im Unklaren ließe. So verkündet er nur wenig später, dass es sich bei seiner neuen Bleibe um einen Neubau auf drei Etagen handelt. Dennoch hat er große Pläne und weiß schon jetzt: "Um Bauarbeiten werde ich nicht ganz herumkommen."

Doch mitten in den Freudentrubel des 24-Jährigen mischt sich dann eine Aussage, die hellhörig macht. Auf die Frage, wie er zum Konzept der Leihmutterschaft stehen würde, antwortet Tim ehrlich: "Schließe ich tatsächlich nicht aus". Er wisse schließlich zu 100 Prozent, dass er mal Vater werden möchte.

Dabei übersieht der Influencer allerdings anscheinend, dass die Leihmutterschaft in Deutschland aus ethischen, sittlichen und moralischen Gründen laut dem Gesetz zum Schutz von Embryonen (ESchG) sowie des Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) verboten ist.