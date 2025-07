RTL-Hammer! Twenty4Tim wird Moderator dieser Show

Eineinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass sich der Bergisch Gladbacher im Dschungelcamp niedergelassen und es am Ende bis auf den dritten Rang geschafft hatte.

Über Instagram richtete der Wahl-Kölner am Montagmorgen emotionale Zeilen an seine Community. "Unfassbar, dass mir diese Ehre zuteilwird. Ich habe enormen Respekt vor diesem Abenteuer & befinde mich JETZT gerade schon am anderen Ende der Welt für euch. Der kleine Timmy hat vom Moderationsjob schon während des Abiturs geschwärmt & würde das jetzt wohl kaum glauben."

Neben Lobeshymnen auf seine Fans richtet sich der Neu-Moderator auch an seinen Vorgänger. "Danke an Filip, der diese Show in Staffel eins als Wegbereiter so sehr geprägt hat."

Allerdings: In Szenenkreisen munkelt man, dass dem 31-Jährigen der Job eher unfreiwillig aus den Händen gerissen worden sei.

Wann genau Twenty4Tim sein Debüt als Moderator geben wird, ist von RTL noch nicht bekannt gegeben worden. Auch über die Teilnehmerinnen hüllt sich der Sender noch in Schweigen.

Fest steht nur: Auch in diesem Jahr kämpfen die Promis auf südamerikanischem Boden wieder um 50.000 Euro Preisgeld.