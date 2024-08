Harte Zeiten bei Internet-Superstar Twenty4Tim: "Bin komplett abgerutscht!"

Köln - Internet-Superstar Tim Kampmann, alias Twenty4Tim (23), hat sich auf Mallorca eine wohlverdiente Auszeit gegönnt und wollte auf der Sonneninsel mal so richtig entspannen. Zurück im heimischen Köln geht es allerdings "drunter und drüber".

Weiter meint er: "In dem Moment fühle ich mich auch einfach scheiße. Aber der Prozess des Bestellens ist einfach geil."

Doch als wäre der Hackerangriff nicht schon genug, klagt der 23-Jährige auch noch über einen Rückfall in Sachen Ernährung. "Ich bin komplett abgerutscht. Es ist mir unfassbar peinlich, aber ich hatte übelste Fressattacken", sagt der Influencer während er mehrere Verpackungen von Essenslieferanten in die Kamera hält.

Insgesamt seien drei Kreditkarten von ihm gehackt worden - wahrscheinlich auf dem Parookaville-Festival. In der Folge kam es zu "Abbuchungen im vierstelligen Bereich", erzählt der sichtlich geschockte Entertainer. Inzwischen seien sogar zwei seiner Konten komplett gesperrt worden.

Denn der 23-Jährige wurde Opfer eines Cyberangriffs, wie er in seiner Instagram -Story berichtet.

In seiner Story hat der Internet-Superstar berichtet, wie schwer die letzten Tage für ihn waren. © Bildmontage: Insgram/twenty4tim (Screenshots)

Grund für seinen Rückfall sei, dass er nicht mehr in seinen gewohnten Routinen sei, vermutet Tim. "Sowohl was Ernährung angeht, was Sport angeht - ich bin da komplett raus", verrät er.

Das habe ihn in den letzten Tagen regelrecht in Panik versetzt, folglich zog er die Reißleine und hielt sich zeitweise auch in den sozialen Medien zurück: "Es ging nichts mehr und dann musste ich mich rausnehmen."

Zumal ihn auch "unfassbare Selbstzweifel" im Hinblick auf seine Figur, sein Aussehen im Allgemeinen und seinen Job geplagt hätten. "Mir ging es einfach wirklich schlecht", fasst Tim zusammen.

Doch Trübsal blasen will der 23-Jährige nicht - ganz im Gegenteil. Er setze nun alles daran, wieder zurück in seine gewohnten Routinen zu kommen, Sport zu machen und sich wieder bewusster zu ernähren, beteuert der "Dschungelcamp"-Liebling. Dann soll es endlich auch wieder bergauf gehen!