Emotionale Worte: Twenty4Tim spricht über seinen Rückfall

Köln - Am Dienstag berührte Influencer Twenty4Tim (23) seine Fans und sprach über seine Essstörung in einer Instagram-Story.

Seit seiner Schulzeit hat Twenty4Tim (23) mit einer Essstörung zu kämpfen. © dpa/Gerald Matzka

Schon bei einem Post aus dem Fitnessstudio kündigten sich schlechte Nachrichten an. "Muss nachher unbedingt mal mit euch in der Story reden. Mir geht es aktuell nicht gut", so der 23-Jährige auf Instagram.

Gesagt, getan, der Influencer öffnete sein Herz und erklärte, seine Essstörung habe schon in der Schulzeit angefangen. Die Auslöser waren Mobbing und Ausgrenzung.

Zu der Zeit wog er etwa 115 Kilogramm und hungerte sich auf 48 Kilogramm herunter. Er sei immer noch mitten in seiner Essstörung, betonte der Social-Media-Star.

Erst letztes Jahr hatte er eine radikale Gewichtsabnahme hinter sich, war aber noch lange nicht am Ziel. Erst im Februar berichtete Tim in seiner Story, er wolle noch weitere zehn Kilogramm abnehmen.

Allerdings hatte der 23-Jährige nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp wieder neun Kilogramm zugenommen. Ein Rückschlag, der ihm sehr zu schaffen machte.

Unter Tränen gestand Tim wenig später, er habe jeden Tag damit zu kämpfen. "Ich kann nicht mehr (...) Ich will auch endlich mal ein schönes Urlaubsfoto posten (...) Es nervt mich", so der Influencer.