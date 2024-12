Sorge um Twenty4Tim: Influencer in Notaufnahme eingeliefert!

Glücklicherweise konnte Tim dann aus dem Krankenhaus am Dienstag zumindest leichte Entwarnung geben: Es sei keine Lungenentzündung und die gemessenen medizinischen Werte seien so weit in Ordnung.

Dort wurde dem Ex- Dschungelcamper Blut abgenommen und die Lunge geröntgt. Auf Aufnahmen via Instagram ist zu sehen, wie Twenty4Tim eine Beatmungsmaske trägt und Infusionen bekommt.

Auch nach seiner Schönheits-OP an der Brust hatte Twenty4Tim nur kurz pausiert, bevor er sich in der Spielshow "Eltons 12" direkt wieder voll auspowerte. Schon dort rang der 24-Jährige mit seiner Atmung. (Archivbild) © RTL/Julia Feldhagen

Der gebürtige Kölner, der seit einigen Jahren als Internetphänomen im Netz für Furore sorgt, hat zuletzt auch mehr und mehr das TV für sich erobert.

Nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2023 war er zuletzt auch bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" und der Activity-Show "Eltons 12" am Start. Dort trat er in einem Kletter-Spiel gegen die Bachelorette Stella Stegmann (27) an und kam dabei sichtlich aus der Puste.

Solche Auftritte wird der Influencer wohl nun vorerst vermeiden müssen - um sicherzugehen, dass er bald tatsächlich wieder zu 100 Prozent fit ist.