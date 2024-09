Twenty4Tim teilt Kinderfotos und wird emotional: "Hatten früher nie viel!"

Köln - Zu seinem 24. Geburtstag wird Social-Media-Star Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Maximilian Kampmann, 24) mal so richtig emotional. Der bekannte Influencer teilt mit seinen Fans private Fotos aus früheren Geburtstagen. Dabei hat er eine wichtige Botschaft.

Twenty4Tim als vierjähriges, und als 24-jähriges Geburtstagskind: Der Internet-Star hat sein Outfit in den vergangenen 20 Jahren deutlich geändert. © Bildmontage: Screenshots: Instagram/twenty4tim

Auf einem der Schnappschüsse ist er als Vierjähriger mit Geburtstagskuchen zu sehen.

Dazu schreibt er seinen rund 2,9 Millionen Followern: "Heute feiere ich die wahrscheinlich größte Party meines Lebens. Wir hatten nie viel früher und trotzdem hat meine Mama meine Augen jedes Jahr zum Leuchten gebracht."

Dabei kommt der inzwischen 24-Jährige aber auch auf das wichtige Thema Toleranz zu sprechen.

"Schon damals war mein Freundeskreis so bunt gemischt wie heutzutage. Herkunft oder Geschlecht waren mir Immer egal. Das waren die Werte meiner Mama", bricht der Influencer eine Lanze für Diversität und Vielfalt.

Der Entertainer hatte am Freitag seinen Geburtstag mit einer großen Club-Sause in Köln gefeiert. Natürlich hatte er sich dafür auch wieder etwas Besonderes überlegt. Die rund 300 Gäste bekamen ihren Gastgeber bunt geschminkt in einem Tiger-Kostüm zu sehen.

Zuvor hatte Twenty4Tim seine Follower regelmäßig über die Vorbereitungen seiner Kölner Party auf dem Laufenden gehalten. Von seinen gemachten Nägeln bis hin zu einer Exklusiv-Einladung für einen seiner Fans rührte der Influencer kräftig die Werbetrommel.

Dass sein Verhalten nicht nur Fans, sondern auch Hater hat, bekommt der 24-Jährige nach eigenen Angaben häufig zu spüren. Aus diesem Grund hatte er schon im Januar als Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps verraten, dass er deswegen eigentlich nie ohne Security aus dem Haus geht.