Twenty4Tim verrät: Er wurde beim Sex beklaut und gefilmt

Mit einer weiteren Story hielt der 24-Jährige entsprechend ebenfalls nicht hinter dem Berg. Laut des Influencers sei er auch schon einmal beim Sex gefilmt worden! Offenbar ohne sein Einverständnis.

"Da ging auf einmal der Blitz an, da habe ich mir auch gedacht ..." Angst davor gefilmt zu werden habe er nicht. "Ich bin so tiefenentspannt. Ich denke mir: 'Was soll denn passieren?' Ich habe einen Hintern, ich habe ein Geschlechtsteil, das hat jeder. Dann seht ihr es halt. Es juckt mich wirklich nicht." Was mit dem Video anschließend geschah, behielt er für sich.

Sein einziges Trauma? "Ich habe mich einmal selber gefilmt und ich sah aus, wie Gloria aus Madagascar" (Anm.d.Red.: das weibliche Nilpferd aus dem computeranimierter Trickfilm "Madagascar" aus dem Jahr 2005). Würde ein Sextape von ihm an die Öffentlichkeit gelangen, fände er es aber nicht sonderlich schlimm. "Aber wenn ich so aussehe, wie in meinem eigenen? Nein."