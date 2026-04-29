Besonderes Geschenk zum 80. Geburtstag! Udo Lindenberg von 24 Künstlern geehrt

Hamburg - Ob Thomas D, Alli Neumann, BossHoss, Jan Delay, Hans Zimmer, Céline, Lara Hulo oder Gentleman – sie und 15 weitere Künstler haben Udo Lindenberg (79) zu seinem anstehenden Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht. Aus dem riesigen Fundus der rund 800 vom Panikrocker geschriebenen Lieder wählten sie 20 Songs aus und interpretierten sie komplett neu. Das besondere Album hat Lindenberg, der am 17. Mai 80 Jahre alt wird, am Mittwoch in Hamburg überreicht bekommen.

Udo Lindenberg am Mittwoch mit seiner Musikmanagerin Rita Flügge-Timm mit der allerersten Ausgabe des Tribut-Albums "We love Udo". © Marcus Brandt/dpa

"Die Platte kommt frisch aus dem französischen Presswerk. Nummer eins bekommst du", sagte seine langjährige Weggefährtin und Musikmanagerin Rita Flügge-Timm am Nachmittag in der Astor-Filmlounge, wo ein Teil der Songs einem kleinen Kreis vorgestellt wurden.

Der Panikrocker zeigte sich geflasht. "Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Das ist absolut umwerfend und verheißungsvoll."



Für das Tribute-Album "We love Udo" haben die Sängerinnen und Sänger jeweils ein Lied auf ihre Weise interpretiert. Darunter sind sowohl Klassiker wie "Ein Herz kann man nicht reparieren", "Mein Ding" und "Wozu sind Kriege da" als auch unbekanntere Lieder wie "Na und?!" und "Good Life City".

Hinter jedem Track stecke derselbe Gedanke: "Danke, Udo. Für deinen Mut, deine Haltung, dein Leben. Für Songs, die uns begleitet haben, wenn wir laut waren, lost waren oder gar nicht wussten, wer wir sind."