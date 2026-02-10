 539

Zum 80. Geburtstag: Udo Lindenberg überrascht mit besonderer Aktion

Udo Lindenberg feiert am 17. Mai 2026 seinen 80. Geburtstag. Dazu veröffentlicht er ein Geburtstags-Album, bei dem die Fans abstimmen konnten.

Von Jana Steger

Hamburg - "Horizont" oder doch "Cello"? Jetzt ist klar, was auf Udo Lindenbergs (79) ganz persönlichem Geburtstags-Album landet! Zum 80. Geburtstag des Panikrockers durften diesmal nicht Plattenbosse oder Kritiker ran, sondern die Fans selbst.

Udo Lindenberg (79) feiert am 17. Mai 2026 seinen 80. Geburtstag. Dazu veröffentlicht er ein Geburtstags-Album. (Archivfoto)
© Fabian Strauch/dpa

Und die haben fleißig abgestimmt. Das Ergebnis: 41 Songs, die Udos Karriere quer durch vier Jahrzehnte Musikgeschichte abbilden. "Das Wahlergebnis ist da! Mille Grazie, dass so unglaublich viele von euch mit gevotet haben!", heißt es auf der Website des Wahl-Hamburgers.

Für die Compilation mit dem passenden Titel "Alles unter einem Hut" sollte von jedem der insgesamt 40 Studioalben genau ein Song ausgewählt werden. Bis zum 8. Februar konnten Fans auf der Website des Musikers ihre Stimmen abgeben.

"Es war spannend bis zum Schluss, teilweise Kopf-an-Kopf-Rennen, und bei bestimmten Songs ganz klar und eindeutig", schrieb Lindenberg auf Instagram.

Ein Titel stand allerdings von Anfang an fest: "Komet", die gemeinsame Single mit Rapper Apache 207 (28) aus dem Jahr 2023. Der Song sei auf ausdrücklichen Wunsch des 79-Jährigen dabei. Kein Wunder, schließlich bescherte ihm der Hit seinen ersten Nummer-1-Erfolg in Deutschland.

Udo Lindenberg feiert am 17. Mai 2026 seinen 80. Geburtstag

Seinen Durchbruch feierte er unter anderem 1973 mit seinem Album "Alles klar auf der Andrea Doria". (Archivfoto)
© Fabian Strauch/dpa

Daneben haben es echte Klassiker auf das Birthday-Package geschafft, darunter "Bis ans Ende der Welt" aus der "Dröhnland Symphonie" oder das eindringliche "Gegen die Strömung" vom Album "Udopia".

Auch neuere Songs wie "Mädchen aus Ost-Berlin" oder "Durch die schweren Zeiten" sind Teil der Fan-Auswahl. Am 17. Mai 2026 feiert Lindenberg seinen 80. Geburtstag. Sein neues Album soll bereits zwei Tage vorher, am 15. Mai, erscheinen.

Titelfoto: Fabian Strauch/dpa

