Zum 80. Geburtstag: Hier bekommt Ihr intime Einblicke ins Leben von Udo Lindenberg

Hamburg - Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg ("Hinterm Horizont") gibt es in Hamburg eine große Ausstellung über den Künstler. Mit "Udoversum" entstehe eine Schau, die das außergewöhnliche Leben und Werk einer der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Kultur feiert, teilte der Veranstalter Semmel Concerts mit.

Zu seinem 80. Geburtstag bekommt Udo Lindenberg in Hamburg eine große Ausstellung. © Christophe Gateau/dpa

Vom 30. April bis zum 4. Oktober soll im Stilwerk Hamburg die Welt des Panikrockers in all ihren Facetten erlebbar werden - als Musiker, Maler, Rebell und Ikone.

Die Ausstellung zeige bislang unveröffentlichte Exponate aus Lindenbergs Leben: Bühnenoutfits, Instrumente, handgeschriebene Songtexte, persönliche Notizen, Fotografien und Erinnerungsstücke, die intime Einblicke in das Leben eines außergewöhnlichen Künstlers geben.

Ein besonderer Fokus liege auf Lindenbergs bildender Kunst. Seine berühmten Likörelle, mit Likör gemalte Werke, treffen auf großformatige Bilder, Skizzenbücher und bislang ungesehene Arbeiten aus seinem Atelier. Begleitet werde die Ausstellung von einer neu produzierten Hörführung.