Museum statt "Atlantic": Udo Lindenberg lädt in sein Hotelzimmer ein

Ab Juni zeigt das rock’n’popmuseum einen Nachbau von Udos Hotelzimmer. Anlass ist der 80. Geburtstag des Künstlers, der seit Jahren an der Alster lebt.

Von Carsten Linnhoff

Gronau/Hamburg - Mit einem originalgetreuen Nachbau seines Hamburger Hotelzimmers wird der Musiker Udo Lindenberg (79) zu seinem 80. Geburtstag in seiner Geburtsstadt Gronau geehrt.

Udo Lindenberg (79) bekommt zu seinem 80. Geburtstag eine ganz besondere Ausstellung. (Archivbild)
Udo Lindenberg (79) bekommt zu seinem 80. Geburtstag eine ganz besondere Ausstellung. (Archivbild)  © Fabian Strauch/dpa

Unter dem Titel "Udo L. wohnt im Hotel – Exklusive Einblicke in meine Panikzentrale" zeigt das rock’n’popmuseum in Gronau einen Nachbau des Zimmers, in dem Lindenberg seit Jahrzehnten im Hamburger "Atlantic" lebt und arbeitet.

Lindenberg werde die Sonderausstellung im Münsterland im Sommer mit eröffnen, teilte das Museum mit.

Derzeit werde das Zimmer, das in Hamburg die Nummer 570 im 4. Stock hat, mit Hochdruck nachgebaut, so das Museum.

Keine Beats mehr von Udo Lindenberg? Das macht der Musiker jetzt in Vollzeit
Udo Lindenberg Keine Beats mehr von Udo Lindenberg? Das macht der Musiker jetzt in Vollzeit

Es bilde das zentrale Element der neuen Ausstellung.

Sänger gibt selbst Audioführung

Im rock’n’popmuseum in Gronau wird bald Udo Lindenbergs Hotelzimmer aus dem "Atlantic"-Hotel nachgebaut.
Im rock’n’popmuseum in Gronau wird bald Udo Lindenbergs Hotelzimmer aus dem "Atlantic"-Hotel nachgebaut.  © Christoph Reichwein/dpa

"Ein Blick hinter die Tür eines Zimmers, in dem deutsche Popgeschichte geschrieben wurde – und nun in der Heimat des Künstlers von Haltung, Visionen und kreativer Unruhe erzählt", teilt das Museum mit.

Die Audioführung spreche Lindenberg selbst ein.

Udo Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau geboren und wuchs in der Kleinstadt an der Landesgrenze zu den Niederlanden auf.

Titelfoto: Bildmonatge: Fabian Strauch/dpa, Christoph Reichwein/dpa

Mehr zum Thema Udo Lindenberg: