Museum statt "Atlantic": Udo Lindenberg lädt in sein Hotelzimmer ein

Von Carsten Linnhoff Gronau/Hamburg - Mit einem originalgetreuen Nachbau seines Hamburger Hotelzimmers wird der Musiker Udo Lindenberg (79) zu seinem 80. Geburtstag in seiner Geburtsstadt Gronau geehrt.

Udo Lindenberg (79) bekommt zu seinem 80. Geburtstag eine ganz besondere Ausstellung. (Archivbild) © Fabian Strauch/dpa

Unter dem Titel "Udo L. wohnt im Hotel – Exklusive Einblicke in meine Panikzentrale" zeigt das rock’n’popmuseum in Gronau einen Nachbau des Zimmers, in dem Lindenberg seit Jahrzehnten im Hamburger "Atlantic" lebt und arbeitet.

Lindenberg werde die Sonderausstellung im Münsterland im Sommer mit eröffnen, teilte das Museum mit.

Derzeit werde das Zimmer, das in Hamburg die Nummer 570 im 4. Stock hat, mit Hochdruck nachgebaut, so das Museum.

Es bilde das zentrale Element der neuen Ausstellung.