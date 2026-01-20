Museum statt "Atlantic": Udo Lindenberg lädt in sein Hotelzimmer ein
Von Carsten Linnhoff
Gronau/Hamburg - Mit einem originalgetreuen Nachbau seines Hamburger Hotelzimmers wird der Musiker Udo Lindenberg (79) zu seinem 80. Geburtstag in seiner Geburtsstadt Gronau geehrt.
Unter dem Titel "Udo L. wohnt im Hotel – Exklusive Einblicke in meine Panikzentrale" zeigt das rock’n’popmuseum in Gronau einen Nachbau des Zimmers, in dem Lindenberg seit Jahrzehnten im Hamburger "Atlantic" lebt und arbeitet.
Lindenberg werde die Sonderausstellung im Münsterland im Sommer mit eröffnen, teilte das Museum mit.
Derzeit werde das Zimmer, das in Hamburg die Nummer 570 im 4. Stock hat, mit Hochdruck nachgebaut, so das Museum.
Es bilde das zentrale Element der neuen Ausstellung.
Sänger gibt selbst Audioführung
"Ein Blick hinter die Tür eines Zimmers, in dem deutsche Popgeschichte geschrieben wurde – und nun in der Heimat des Künstlers von Haltung, Visionen und kreativer Unruhe erzählt", teilt das Museum mit.
Die Audioführung spreche Lindenberg selbst ein.
Udo Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau geboren und wuchs in der Kleinstadt an der Landesgrenze zu den Niederlanden auf.
Titelfoto: Bildmonatge: Fabian Strauch/dpa, Christoph Reichwein/dpa