Udo Lindenberg hat Bock: Hier eröffnet bald die größte Ausstellung des Panikrockers

Udo Lindenberg (77) stellt seine Werke in der Rostocker Kunsthalle aus. © Marcus Brandt/dpa

Der Sänger, Zeichner und Schriftsteller wird ab 1. Juni seine Werke in der grundsanierten Rostocker Kunsthalle präsentieren. Warum gerade die Hansestadt? "Einfach Bock auf Rostock", ließ der 77-Jährige schon vorab wissen.

Sein Ziel: Rostock mit der Ausstellung, Lesungen, Partyabenden, Filmvorführungen, Konzerten und Fachvorträgen zur "panischen Kulturhauptstadt im Sommer 23" zu machen. Die Ausstellung ist bis September geplant.



In der Kunsthalle werden auf 2000 Quadratmetern Gemälde, Zeichnungen und Likörelle ausgestellt, die Lindenberg mit farbigem Alkohol als Aquarelle malte.

Zudem seien zahlreiche weitere Artefakte aus 50 Jahren interdisziplinärer Kunst Udo Lindenbergs zu sehen, so die Veranstalter am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Lindenbergs Monumentalwerke sind zudem in der evangelisch-lutherischen Marienkirche zu sehen.