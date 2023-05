Udo Lindenberg: Hotel Atlantic sucht Nachbarn für Panikrocker

Hamburg - Einmal mit Udo Lindenberg (76) Tür an Tür wohnen: Das ist nun in Hamburg möglich. Das renommierte Hotel Atlantic an der Alster, in dem der Panikrocker seit Jahren lebt, sucht Dauergäste. Denen werden nach Einzug lästige Alltagspflichten wie Bügeln, Wäschewaschen oder Einkaufen abgenommen. Das hat seinen Preis.