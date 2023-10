Udo Lindenberg im Krankenhaus: Wie geht es dem Panikrocker?

Der Sänger Udo Lindenberg (77) musste in der vergangenen Woche operiert werden. (Archivbild) © picture alliance / dpa

Denn in der vergangenen Woche brachte der Musiker nun offenbar seine angekündigte Knie-OP hinter sich. Wie er jetzt der Bild-Zeitung bestätigte, checkte er dafür unter falschem Namen im Krankenhaus ein.

Grund für die Sportverletzung seien sein "ewiges Konditionsgejogge" sowie seine "Bühnenaction", wie der "Komet"-Sänger bereits vor einigen Wochen in einem Instagram-Post erklärt hatte.

Und offenbar ist Udo bereits wieder auf einem guten Weg der Besserung: Die Operation sei ohne Komplikationen verlaufen, die Reha-Maßnahmen scheinen ebenfalls in vollem Gange zu sein. "The show must go on", weiß der Panikrocker schließlich.

Jetzt soll der Wahl-Hamburger bereits an neuen Projekten für 2024 arbeiten.

In einem Post beschrieb es Udo so: "Dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. Also no Panik - nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg."