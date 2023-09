Udo Lindenberg klärt über seine gesundheitlichen Probleme auf: "El kaputto"

Musik-Legende Udo Lindenberg (77) leidet aktuell an einer Verletzung, wegen der ihm ein neues Knie eingesetzt werden muss. (Archivfoto) © picture alliance/dpa

Bereits zur Eröffnung der Ausstellung "Malerei, Musik & Große Show" am 1. Juni hatte der Panikrocker kommen wollen, seine Teilnahme aber aufgrund einer hartnäckigen Grippe kurzfristig absagen müssen.

Nun machte seine Gesundheit dem Wahl-Hamburger also einen erneuten Strich durch die Rechnung - sind die Sorgen seiner Fans am Ende etwa berechtigt?

Nein, wie Lindenberg am Donnerstagabend in einem Posting auf Instagram erklärte: "Alles easy leude", versicherte die Rockikone. Er leide lediglich an einer "Sportverletzung im Knie", so der Musiker (Rechtschreibung übernommen).

Anschließend erläuterte der "Komet"-Sänger: "Ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal n Knie el kaputto."

Er bekomme jedoch zeitnah ein neues Gelenk "eingebaut", verriet Lindenberg - und ergänzte: "Dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. Also no Panik - nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg."