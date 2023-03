Udo Lindenberg trauert um seine Freundin: "Wir vermissen dich tierisch!"

Udo Lindenberg (76) trauert um seine Freundin. © Michael Matthey/dpa

"Unsere geliebte Tigerin von Eschnapur, unsere Pionierin an der Gitarre und im Leben ist letzte Nacht schon einmal vorgegangen und checkt die andere Seite des Flusses", schrieb Udo Lindenberg am Nachmittag tief betroffen auf Instagram.

Seine Gitarristin, seit Anbeginn des Panikorchesters mit von der Partie, Carola Kretschmer, ist in den frühen Stunden des heutigen Mittwochs im Alter von 74 Jahren verstorben. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.

"Wir kennen uns schon seit über 50 Jahren. Sie war die knallharte Konsequenz ohne Kompromisse, erst im 'falschen Körper' als 'Thomas' geboren, hat ihre Transition dann voll durchgezogen, von den Anfangsschwierigkeiten bis hin zur vollen stolzen Souveränität", schreibt der 76-Jährige weiter.

Carola habe den Sound des Panikorchesters mit ihren "Zauberfingern" und "ihrer tiefen Seele" revolutioniert. "Wenn sie in unseren Liveshows das Solo von 'Das Leben' gespielt hat, hielten 50.000 Leute im Stadion den Atem an. Absolutes Highlight auf der Bühne und als Freundin", so Udo und richtet dann noch einmal direkt die Worte an seine Weggefährtin:

"Deine Power geht jetzt voll auf uns über. Wir vermissen dich tierisch."