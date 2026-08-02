Schwerer Verlust: Udo Lindenberg trauert um seinen "längsten Jugendfreund"

Hamburg - Harter Schicksalsschlag für Udo Lindenberg (80): Der Musiker musste von seinem längsten Jugendfreund Clemens Buss Abschied nehmen.

Udo Lindenberg (80, Foto) trauert um seinen langjährigen Jugendfreund Clemens Buss. (Archivfoto) © Fabian Strauch/dpa

Am Donnerstag verkündete der Panikrocker die traurige Nachricht mit einem gemeinsamen Schnappschuss in Schwarz-Weiß auf Instagram.

"CLEMI und UDO, die Jungs aus der Gartenstraße - mein längster Jugendfreund, schon aus Kindertagen", schreibt der 80-Jährige zu dem Foto.

Tatsächlich verbindet die beiden eine langjährige Freundschaft, die bis in Lindenbergs Kindheit in der Gronauer Gartenstraße zurückreicht.

Die Familien der beiden lebten dort laut T-Online direkt einander gegenüber. Aus Nachbarskindern wurden enge Freunde. Und auch in der Schule blieb ihre Verbindung stark. Gemeinsam gründeten sie dort eine Schüler-Jazzband.

Es sei der Startschuss gewesen für Lindenbergs Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen.