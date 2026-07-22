Schon wieder! Udo Lindenberg muss erneut einen Auftritt absagen

Hamburg - Sorge um den Panikrocker: Erst Ende Mai hatte Udo Lindenberg (80) einen Termin in seiner Geburtsstadt Gronau abgesagt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Musiker sogar im Krankenhaus. Jetzt muss der 80-Jährige offenbar erneut einen Auftritt absagen.

Udo Lindenberg (80) musste schon wieder einen Auftritt absagen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Am 1. August sollte Lindenberg eigentlich den Panikpreis 2026 im Kloster Hirsau in Calw vergeben.

"Ich habe mich so auf den Abend und Euch, meine Panik-Family, gefreut", so der Sänger in einer Mitteilung, die TAG24 vorliegt.

"Und ich bin sehr betrübt, dass es nun doch nicht hinhaut", gesteht der Musiker weiter. Der Grund für die erneute Absage eines Termins?

"Nach einer über längere Zeit verschleppten schweren Gastritis benötigt der Künstler auf dringende ärztliche Empfehlung ausreichend Zeit zur vollständigen Genesung", heißt es in einer Mitteilung seines Managements.

Bei der Preisverleihung sei auch ein Konzert geplant gewesen, welches er nun aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten könne.