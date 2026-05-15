Panik-Rocker Udo Lindenberg wird von Musiker mit besonderem Geschenk überrascht

Hamburg - Was für ein tolles Geschenk! Am Sonntag wird Panik-Rocker Udo Lindenberg 80 Jahre alt, zu diesem besonderen Anlass hat sich die Hamburger Hochbahn eine ganz besondere Aktion überlegt und ein Kunstwerk auf vier Rädern erschaffen.

Die Hamburger Hochbahn hat anlässlich des 80. Geburtstages von Udo Lindenberg einen Linienbus als Sonderedition entworfen. © Hochbahn

Wie die Hochbahn mitteilte, wurde ein Linienbus mit großformatigen Karikaturen von Udo Lindenberg und Jan Delay (49), der hinter der ganzen Aktion steckt, gestaltet. Am Heck des Fahrzeuges sind Karikaturen der beiden Künstler vor einem Regenbogen zu sehen, darüber prangt der Schriftzug "Happy Birthday, Udo". Das Design erstreckt sich auch über weite Teile des Busses.

Der Entwurf für das Projekt stammt vom Hamburger Schüler Teoman Baykurt. Er hatte 2025 beim hvv-Schulwettbewerb "PaintBus" auf sich aufmerksam gemacht, als er unter anderem Lindenberg und Delay gezeichnet hatte. Vor allem dem Rapper hatte das Werk gefallen.

Der 49-Jährige nahm daraufhin Kontakt zu Cläre Bordes, der Initiatorin des Wettbewerbs, auf. So entstand die gemeinsame Idee, das Motiv anlässlich von Udo Lindenbergs 80. Geburtstag auf einen Bus zu übertragen. Die Hochbahn zeigte sich davon begeistert.

"Als Jan Delay mit diesem Vorschlag auf mich zukam, waren wir alle bei der HOCHBAHN sofort begeistert. Teomans Kunstwerk verbindet Generationen und fängt den Charakter von Udo und Jan unserer Meinung nach richtig gut ein", erklärte Saskia Heidenberger, Personalvorständin der HOCHBAHN. Die Sonderedition pünktlich zum 80. Geburtstag des Panik-Rockers auf die Straße zu bringen, sei eine Herzensangelegenheit. "Udo Lindenberg gehört genauso zu Hamburg wie unsere HOCHBAHN."