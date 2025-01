Überraschend offen: "Cobra 11"-Star Erdogan Atalay ist bei Kindererziehung selbstkritisch

Seit 1996 ist Erdogan Atalay als Polizeibeamter Semir Gerkhan bei der RTL-Kultserie "Alarm für Cobra 11" im Einsatz. © Henning Kaiser/dpa

Nachdem sich Atalay im September 2023 bei Dreharbeiten schwer an der Schulter verletzt hatte, mussten sich die Fans lange gedulden, bis eine neue Folge der Actionserie über die Mattscheiben flimmert. Am Dienstag ist es nun endlich wieder so weit, die bereits 28. Staffel der Erfolgsshow startet.

Vorher aber hat der Schauspieler im Interview mit dem Portal "prisma.de" verraten, was ihn neben seinem Job am Set wirklich glücklich macht: sein Leben als Dreifach-Papa!

"Familie ist Glück. Freunde kommen und gehen - die Familie bleibt. Es ist ein großes Glück, ein harmonisches Zuhause zu haben", erzählt der 58-Jährige, der neben einer erwachsenen Tochter noch zwei Kinder (6 und 12) mit seiner aktuellen Partnerin Katja Ohneck (48) hat, freimütig.

Für ihn sei es wahres Glück, dass man sich einfach freut, wenn man sich sieht. "Da können materielle Sachen nicht mithalten! Ich kenne viele Menschen mit großen materiellen Besitztümern wie Yachten, und ich habe nicht das Gefühl, dass sie dadurch glücklicher sind." Im Gegenteil: "Je mehr sie haben, desto mehr meckern sie oft", meint Atalay.