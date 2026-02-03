Überraschende Liebes-News bei Marie Reim und ihrem Ex-Fußball-Star

Düsseldorf - Seit rund einem Jahr ist Schlagerstar Marie Reim (25) mit dem Ex-Fußball-Star Raphael Wolf (37) zusammen. Jetzt macht das Paar Nägel mit Köpfen und sorgt für überraschende Liebes-News!

Schlagerstar Marie Reim (25) hat einen neuen Manager an ihrer Seite. © Christoph Soeder/dpa Pool/dpa

Denn wie die Tochter von Michelle (53) und Matthias Reim (68) gegenüber "BILD" preisgibt, sind die beiden zusammengezogen und wohnen jetzt gemeinsam in Düsseldorf. "Wir sind 24/7 zusammen", schwärmt die Sängerin.

Doch nicht nur das: Der frühere Keeper von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf ist inzwischen auch der Manager der 25-Jährigen.

"Raphael hat nicht nur mein Herz erobert, er hat mir auch in einer schwierigen beruflichen Phase im letzten Jahr geholfen. Er ist in jeder Hinsicht ein verlässlicher Partner. Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mein Manager sein möchte. Und er hat Ja gesagt", erzählt Marie.

Selbst wenn sie ihren Liebsten um drei Uhr nachts wecke, weil sie ihm einen neuen Song vorspielen will, höre er sich diesen auch um die Zeit noch an. "Er ist in der Lage, meine Ideen zu filtern und einen sauberen Plan daraus zu entwickeln", gibt die Düsseldorferin preis.