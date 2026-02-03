Überraschende Liebes-News bei Marie Reim und ihrem Ex-Fußball-Star
Düsseldorf - Seit rund einem Jahr ist Schlagerstar Marie Reim (25) mit dem Ex-Fußball-Star Raphael Wolf (37) zusammen. Jetzt macht das Paar Nägel mit Köpfen und sorgt für überraschende Liebes-News!
Denn wie die Tochter von Michelle (53) und Matthias Reim (68) gegenüber "BILD" preisgibt, sind die beiden zusammengezogen und wohnen jetzt gemeinsam in Düsseldorf. "Wir sind 24/7 zusammen", schwärmt die Sängerin.
Doch nicht nur das: Der frühere Keeper von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf ist inzwischen auch der Manager der 25-Jährigen.
"Raphael hat nicht nur mein Herz erobert, er hat mir auch in einer schwierigen beruflichen Phase im letzten Jahr geholfen. Er ist in jeder Hinsicht ein verlässlicher Partner. Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mein Manager sein möchte. Und er hat Ja gesagt", erzählt Marie.
Selbst wenn sie ihren Liebsten um drei Uhr nachts wecke, weil sie ihm einen neuen Song vorspielen will, höre er sich diesen auch um die Zeit noch an. "Er ist in der Lage, meine Ideen zu filtern und einen sauberen Plan daraus zu entwickeln", gibt die Düsseldorferin preis.
Das hält Raphael Wolf von seiner Liebsten Marie Reim
Auch ihre Eltern haben den einstigen Bundesliga-Torwart schon kennenlernen dürfen. "Wir sind sehr familiär miteinander", verrät die Schlagersängerin.
Das Paar ergänze sich zudem in allen Lebenslagen, und man plane bereits die gemeinsame Zukunft. "Und da wir jetzt auch zusammenarbeiten, können wir immer gemeinsam auf Reisen gehen, was wir sehr genießen."
Wie in jeder anderen Beziehung auch gibt es aber hin und wieder Streit, und man sei nicht immer einer Meinung. Dann diskutiere man jedoch darüber und komme zu einem guten Ergebnis.
"Raphael ist jemand, der mir die nötige Ruhe gibt und der mich erdet, damit ich einen kühlen Kopf bewahre", so die 25-Jährige über ihren Partner.
Doch was hält er von seiner zwölf Jahre jüngeren Lebensgefährtin? "Marie und ich sind beruflich und vor allem privat ein perfektes Team. Von ihren Qualitäten als Sängerin und Songschreiberin bin ich überzeugt, und aus Liebe und Überzeugung heraus habe ich die Aufgabe als ihr Manager angenommen", macht der Ex-Fußball-Star klar.
Titelfoto: Instagram/mariereim_official (Screenshot)