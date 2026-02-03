Beängstigende News von Pia Tillmann: Es geht um ihren Sohn Henry!
Köln - Beängstigende Neuigkeiten von TV-Star Pia Tillmann! Denn die neue Woche ist für die 40-Jährige mit einem Schock gestartet, den sie erst mal verdauen muss.
Wie sie jetzt ihren rund 622.000 Anhängern auf Instagram berichtet hat, ist ihr Sohn Henry auf dem Weg zur Schule von einem fremden Mann angesprochen worden. "Der wollte, dass er ihn begleitet", erklärt Pia.
Allerdings habe ihr Sprössling geistesgegenwärtig reagiert, sei weggerannt und habe den Vorfall sofort in seiner Schule gemeldet. Anschließend sei er dort von der Polizei vernommen worden. Die einstige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin habe sich direkt auf den Weg gemacht, um ihrem Sohn beizustehen.
"Ich bin komplett durch den Wind und weiß grad gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll", gesteht die 40-Jährige.
Glücklicherweise gehe es Henry körperlich gut, und er habe das Geschehene ohne sichtbares Schäden überstanden. Lediglich einen Schreck habe Pias Sohn davon getragen.
"Sommerhaus"-Star Pia Tillmann mit großem Appell an andere Eltern
Jedoch sei die gesamte Familie von den beängstigenden Ereignissen stark mitgenommen.
"Wir sind alle ziemlich durcheinander und hoffen, dass sich das schnell legen wird", gibt die Ehefrau von Zico Banach (34) zu.
"Seid bitte achtsam, was um euch herum passiert, und sensibilisiert eure Kinder für solche Situationen!", appelliert die besorgte Mutter an andere Eltern.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Kölner Schauspielerin Sorgen um ihren Sprössling machen muss.
Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sich der Grundschüler beim Spielen eine böse Kopfverletzung zugezogen.
Damals war der Sohn der Ex-Darstellerin von "Berlin Tag und Nacht" und "Köln 50667" aus drei Metern Höhe rückwärts gestürzt und mit dem Kopf auf Asphalt aufgeschlagen. Im Anschluss an den schweren Unfall soll Henry orientierungslos und verwirrt gewesen sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshot)