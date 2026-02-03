Beängstigende News von Pia Tillmann: Es geht um ihren Sohn Henry!

Köln - Beängstigende Neuigkeiten von TV-Star Pia Tillmann! Denn die neue Woche ist für die 40-Jährige mit einem Schock gestartet, den sie erst mal verdauen muss.

Pia Tillmann (40) hat beängstigende Neuigkeiten bezüglich ihres ältesten Kindes veröffentlicht. © Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshot)

Wie sie jetzt ihren rund 622.000 Anhängern auf Instagram berichtet hat, ist ihr Sohn Henry auf dem Weg zur Schule von einem fremden Mann angesprochen worden. "Der wollte, dass er ihn begleitet", erklärt Pia.

Allerdings habe ihr Sprössling geistesgegenwärtig reagiert, sei weggerannt und habe den Vorfall sofort in seiner Schule gemeldet. Anschließend sei er dort von der Polizei vernommen worden. Die einstige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin habe sich direkt auf den Weg gemacht, um ihrem Sohn beizustehen.

"Ich bin komplett durch den Wind und weiß grad gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll", gesteht die 40-Jährige.

Glücklicherweise gehe es Henry körperlich gut, und er habe das Geschehene ohne sichtbares Schäden überstanden. Lediglich einen Schreck habe Pias Sohn davon getragen.