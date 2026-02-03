Schweiger-Ex muss mit Baby ins Krankenhaus und spricht danach über Impfungen

Hamburg - Schock für Svenja Holtmann (39): Die Ex von Schauspieler Til Schweiger (62) musste mit ihrem drei Monate alten Sohn Pepe Julius ins Krankenhaus. Anschließend klärte sie auf Instagram über ein wichtiges Thema auf.

Der Kleine habe am Sonntag die Muttermilch verweigert und sei "ganz schlapp" gewesen, schrieb die 39-Jährige in ihrer Story. Zum Glück sei im Krankenhaus "nichts Schlimmes" festgestellt worden.

Den Klinik-Aufenthalt nahm Svenja trotzdem zum Anlass, über das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zu sprechen. Dabei handelt es sich laut Bundesgesundheitsministerium um einen "weltweit verbreiteten Erreger von akuten Atemwegserkrankungen".

Fast jedes Kind mache bis zum Ende des zweiten Lebensjahres eine RSV-Infektion durch. "Ich war vor zwei Jahren mit unserem dritten Sohn [Louie Jim, Anm. d. Red.] eine Woche wegen des Virus im Krankenhaus", berichtete die Vierfach-Mama.

Damals sei die Klinik voll mit RSV-infizierten Babys gewesen. Die Erkrankungen hätten oft schlimme Verläufe genommen und für volle Intensivstationen gesorgt. "Alle waren fertig mit den Nerven", erinnerte sich Svenja.