Ulrich Tukur bangte um seine Frau: "Ich habe gedacht, sie stirbt"

Italien - Schock-Moment für "Tatort"-Ermittler Ulrich Tukur (68) und seine Frau. Katharina John (55) wurde in ihrer italienischen Heimat vom eigenen Auto überrollt.

Ulrich Tukur (68) und seine Frau Katharina John (55) wohnen in einem italienischen Bergdorf, dort passierte das Unglück. © IMAGO / Marja

"Alles war zerschmettert. Ich habe gedacht, sie stirbt", berichtet der 68-Jährige der "Bild"-Zeitung. Passiert ist das Unglück kurz vor Silvester in einem italienischen Bergdorf in Süditalien, die Wahlheimat des Ehepaares.

"Meine Frau ist mit dem Auto losgefahren. Am Tor stieg sie aus, um es zu öffnen. Sie hatte die Handbremse nicht richtig angezogen. Das Auto hat sich in Bewegung gesetzt. Sie ist hineingesprungen und hat versucht, die Bremse anzuziehen. Sie wurde mitgeschleift und landete unter dem Wagen", so der Schauspieler, der selbst nicht zu Hause war.

Ein Nachbar fand Katharina John zwei Stunden später schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Weil die Versorgung dort aber nicht ausreichte, organisierte Tukur einen Heliflug in die Berliner Charité.