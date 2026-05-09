Wilde Mähne, freches Grinsen: So sah "LOL"-Moderator Michael "Bully" Herbig in den 90ern aus

München - Ab dem 14. Mai startet eine neue Staffel von " LOL: Last One Laughing " – erneut mit zehn bekannten Gesichtern aus der Comedy-Szene. Als Gastgeber steht auch diesmal Michael "Bully" Herbig (58) vor der Kamera. Wer den Entertainer heute sieht, erkennt kaum noch den jungen Bully aus den 1990er-Jahren: In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Kult-Comedian optisch stark verändert.

Michael "Bully" Herbig (58) rockte 1998 seine langen Haare. © IMAGO / United Archives

Viele kennen den Schauspieler und Produzenten aus Filmen wie "Der Schuh des Manitu" oder "(T)Raumschiff Surprise", doch der heute 56-Jährige erlangte schon Jahre zuvor Berühmtheit.

In den 1990er-Jahren wurde er gemeinsam mit seinen Kollegen Rick Kavanian (55) und Christian Tramitz (70) dank der Comedy-Show "Bullyparade" bekannt. Zuvor war der 56-Jährige tatsächlich als Radio-Moderator bei Radio Gong 96.3 in München angestellt. An den Job gelangte Bully, nachdem er mit 21 Jahren Anrufbeantwortertexte produzierte und verkaufte.

Der heute 58-Jährige unterscheidet sich von seinem Ich aus den Neunzigern vor allem durch seine Frisur. Während Bully heute eine elegante Kurzhaarfrisur trägt, zeigte er sich damals mit einer wilden, langen Mähne, die ihm bis knapp über die Schultern fiel.

2001 folgte dann der erste Kinofilm des "Bullyparade"-Trios. Mit "Der Schuh des Manitu" erlangten sie Kultstatus. 2025 folgte nach langer Zeit die Fortsetzung "Das Kanu des Manitu".