Aus und vorbei! Reality-Traumpaar Denise und Lorik geht getrennte Wege

Braunschweig - Schon länger gab es keine gemeinsamen Beiträge mehr von den " Sommerhaus der Stars"-Gewinnern (2024) Lorik Bunjaku und Denise Hersing (beide 29). Trennungsgerüchte machten bereits die Runde - nun äußert sie sich dazu.

Lange galten Denise Hersing und Lorik Bunjaku als das Traumpaar. © Instagram/Screenshot/denise.hersing

Wie die Reality-TV-Persönlichkeit auf Instagram schreibt, haben sich die beiden getrennt.

"Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Es gab viele Dinge, die über einen längeren Zeitraum die eine Rolle gespielt haben", schreibt sie weiter.

Lorik Bunjaku und Denise Hersing duellierten sich 2024 im Finale von "Sommerhaus der Stars" mit Sam Dylan und Rafi Rachek und krallten sich am Ende den Sieg sowie 50.000 Euro.

Sie galten als absolutes Traumpaar. Doch nachdem in ihrem gemeinsamen Podcast "Planlos geht der Plan los" keine neuen Folgen mehr erschienen waren, war Lorik auch nur noch selten in Denises Beiträgen zu sehen. Schnell machten Fremdgeh-Gerüchte die Runde.

Als Lorik Ende April dann eine Story aus Mannheim postete, verstärkten sich die Trennungsgerüchte.